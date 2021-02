ASUS ROG Phone 5 vai ser anunciado no dia 10 de março

A ASUS é uma marca bem conhecida pelos seus produtos de qualidade ligados ao segmento gaming. Contudo, para além dos computadores, a empresa conta já com vários smartphones gaming lançados no mercado, através da linha ROG. Em breve vamos poder contar com mais um modelo, desta vez o novo ASUS ROG Phone 5.

O smartphone gaming será anunciado a 10 de março e poderá contar com uma parceria com a chinesa Tencent.

Os jogos eletrónicos estão cada vez mais evoluídos e adaptados aos diversos dispositivos. Com o aparecimento dos smartphones, também os jogos passaram a ter outra via onde os jogadores podem usufruir deste entretenimento em qualquer lugar e a qualquer hora.

Por esse motivo, também começaram a ser criados telefones dedicados ao mundo gaming, com um melhor desempenho e especificações para oferecer a melhor experiência aos gamers. Uma das linhas desses smartphone gaming é a ROG da taiwanesa ASUS.

ASUS ROG Phone 5 será anunciado dia 10 de março

A fabricante de Taiwan já está a preparar o lançamento daquele que será o sucessor do ROG Phone 3. Através de uma publicação na popular rede social chinesa Weibo, a ASUS confirmou que o próximo smartphone da linha gamer é o ROG Phone 5 que será anunciado no próximo dia 10 de março.

De acordo com a ASUS, a nova linha será então designada ASUS ROG Phone 5. E se está a questionar o porquê de a marca ter saltado o número 4, tal prende-se com o facto de que, na pronúncia chinesa, o número soa semelhante à palavra ‘morte’. Para além disso também é considerado um número de azar na cultura asiática. Outras marcas, como a OnePlus, fizeram o mesmo.

Para além disso, a empresa também lançou uma página para o evento que atualmente apresenta um relógio em contagem regressiva para o anúncio.

Na publicação, a fabricante também celebra os três anos de parceria com a gigante chinesa Tencent. Desta forma, o novo ROG Phone 5 poderá contar com uma edição especial desenvolvida com a parceria entre as suas empresas.

Possíveis especificações

De acordo com alguns leaks recentes da TENAA, entidade reguladora de smartphones na China, este novo smartphone ASUS deverá trazer o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 888. Para além disso deverá contar com 16 GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno.

O ecrã poderá ser AMOLED de 6,78 polegadas e com uma taxa de atualização de 144 Hz. Contará com uma enorme bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido de 65 W.

Algumas fontes indicam que a parte traseira contará com um display matriz de pontos com suporte a Aura Lightning que poderá permitir uma personalização daquilo que é mostrado no ecrã.

Leia também: