Android: 5 novas apps gratuitas para instalar no seu smartphone

Para muitas pessoas, ter acesso ao e-mail, agenda, telefone, Facebook e WhatsApp no smartphone é suficiente. No entanto, o smartphone pode ser uma ferramenta de extrema importância para o dia a dia de cada utilizador com as aplicações certas.

Hoje voltamos então a dar a conhecer algumas apps para Android, dedicadas a diferentes tarefas.

Novas apps gratuitas para Android

CapCut

TapCut pode ser a app que o vai ajudar a distrair a pôr em prática a sua criatividade. Trata-se de uma ferramenta de edição de vídeo, bastante completa e gratuita.

Poderá cortar, reverter, ajustar a velocidade, aplicar filtros e efeitos de beleza, juntar stikers e texto e muitos outros efeitos aos seus vídeos. Basta explorar e divertir-se.

Memrise

Para quem quer aprender um novo idioma hoje tem à disposição uma série de ferramentas online e muitas aplicações dedicadas. Se está com mais tempo livre, então este pode ser o momento.

A app Memrise tem disponíveis vários idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês, russo e coreano. Esta app é vocacionada para ensinar palavras e frases do dia a dia, com vertente escrita, de observação e até de oralidade.

Homepage: Memrise

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Kontas – Gestor de Despesas

Gerir o dinheiro durante o mês não é tarefa simples, ainda mais numa altura como a que se atravessa hoje em dia, com tantos empregos em risco e tantos outros que foram interrompidos.

Kontas surge como uma app recente na loja de aplicações da Google que permite categorizar despesas, registar gastos fixos e variáveis, criar orçamentos, o que é essencial para não fazer gastos que não deveria. Além disso, ainda é possível criar lembretes para pagamentos, para não deixar passar os prazos que normalmente acarretam juros ou alguma multa.

Homepage: Kontas

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Discord

Com a popularidade do Clubhouse, que é já a app mais descarregada para iOS em Portugal e uma das mais descarregadas no mundo, os utilizadores Android estão para já fora destes grupos de debate. No entanto há alternativas.

Por exemplo, na Discord poderá encontrar grupos de interesses e conversar por texto, voz e até vídeo. Além disso, está ao alcance de utilizadores não só do Android, mas também do iOS, Windows, Mac, Linux e até no Browser.

Homepage: Discord Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Audible

O conteúdo de livros de áudio é cada vez mais popular e permite-nos entrar nas histórias em qualquer momento da nossa vida, sem que tenhamos que estar propriamente sentados com o objeto, seja ele o livro ou qualquer dispositivo para leitura de livros digitais.

O serviço Audible da Amazon é bastante completo com uma biblioteca enorme. É claro que a app é gratuita, no entanto, o serviço tem um custo, ainda que possa usufruir de 30 dias grátis.

Homepage: Amazon

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Instale ainda: