Android: 5 novas apps para instalar no seu smartphone

Para muitas pessoas, ter acesso ao e-mail, agenda, telefone, Facebook e WhatsApp no smartphone é suficiente. No entanto, o smartphone pode ser uma ferramenta de extrema importância para o dia a dia de cada utilizador com as aplicações certas.

Hoje voltamos então a dar a conhecer algumas apps para Android, dedicadas a diferentes tarefas.

Novas aplicações para Android

StepBet: Get Active & Stay Fit

Agora que passamos demasiado tempo em casa, as saídas para uma caminhada são essenciais. Para que se sinta motivado todos os dias, esta app pode ajudá-lo.

Terá metas personalizadas com base no seu histórico, devendo associar outras apps de monitorização de exercício a esta, como Fitbit, Garmin, Samsung Health ou Google Fit.

Ande, exercite-se e mantenha-se ativo para atingir as suas metas de condicionamento físico todas as semanas do jogo.

Tasty Receitas

Todos nós já passamos pelas receitas rápidas do BuzzFeed nas nossas redes sociais, mas provavelmente nem uma experimentámos. Esta app integra todas as receitas em vídeo, tem disponíveis as listas de ingredientes e muitas dicas.

Portanto, neste confinamento, depois do exercício, esmere-se no jantar…

Homepage: BuzzFeed

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

A Color Story

Existem inúmeras apps de edição de fotos, mas muitas delas ficam presas a meia dúzia de filtros… A Color Story, tal como o nome indica, baseia os seus filtros nas cores predominantes de uma foto ou nas cores que querem ser destacadas.

Há que considerar que a app é gratuita, mas muitos dos filtros e efeitos estão bloqueados por uma versão paga. Teste primeiro.

Homepage: A Color Story

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Unit Converter Pro

Para quem está a estudar a conversão de unidades pode ser uma grande ajuda e esta app permite fazê-lo rapidamente em mais de 1500 unidades diferentes em 80 categorias.

Homepage: Elkens software

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Knitting Stitches

Esta é mais uma app a pensar no confinamento. Muita gente está a ver esta temporada como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades… para não dar em doido…

Assim, Knitting Stitches, vai ajudá-lo a aprender inúmeros padrões e pontos de tricô. São 100 pontos disponíveis que podem ser utilizados de inúmeras formas. Arranje as agulhas e as lãs e meta mãos à obra!