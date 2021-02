Microsoft, Google e Qualcomm preocupadas com a compra da Arm pela Nvidia

A Nvidia é uma das mais importantes fabricantes de chips do mundo. E em setembro do ano passado foi noticiada a compra, por parte da fabricante, da empresa Arm ltd.

No entanto o negócio está a suscitar várias questões. Em especial, as gigantes Microsoft, Google e Qualcomm estão preocupadas com esta aquisição e já contactaram com as entidades reguladoras. As empresas têm receio que a compra possa mudar a forma como a Arm licencia a sua tecnologia de fabrico de chips.

Gigantes tecnológicas preocupadas com a aquisição da Arm pela Nvidia

A Microsoft, Google e Qualcomm têm levantado algumas preocupações sobre a compra da Arm pela Nvidia, um acordo que rondou os 40 mil milhões de dólares.

Segundo informações da CNBC e Bloomberg, as três gigantes tecnológicas já abordaram as entidades reguladoras nos EUA, União Europeia, Reino Unido e China. A grande preocupação é que este negócio possa mudar a forma como a Arm licencia a sua tecnologia de fabrico de chips.

Mas a Nvidia prometeu que não usaria o seu poder e controlo sobre a empresa. E, assim, não mudaria a forma como esta interage com outras marcas. Numa entrevista ao Financial Times, o CEO da Nvidia Jensen Huang disse que poderia “afirmar inequivocamente que a Nvidia manterá o modelo de licenciamento aberto da Arm. Não temos nenhuma intenção de ‘acelerar’ ou ‘negar’ o fornecimento da Arm a qualquer cliente“.

Mas as empresas rivais referem que manter a Arm neutra, e não condicionar a sua tecnologia em favor a própria Nvidia, não é o que se espera quando alguém celebra um negócio que lhe custou 40 mil milhões de dólares.

Por sua vez, as restrições ao licenciamento iriam prejudicar as empresas que beneficiam da capacidade de poder licenciar a tecnologia da Arm. De acordo com algumas informações, a Google e a Microsoft estarão a trabalhar nos seus próprios chips baseados em Arm, e os processadores Qualcomm contam com esta arquitetura.

A Nvidia diz ainda que o negócio tem como objetivo impulsionar a IA, área em que a fabricante tem dado especial atenção.

Entidades reguladoras já se encontram a analisar a situação

Mas as entidades reguladores já se encontram a analisar as preocupações das rivais e, segundo a CNBC, a Federal Trade Comission pediu à Nvidia e à Arm mais informações.

Por sua vez, as autoridades do Reino Unido e da UE prometeram “investigar completamente” este negócio.