Stadia quer aumentar o catálogo de jogos com mais 100 novos lançamentos

Stadia é o serviço de streaming de jogos da Google que está recentemente ao dispor dos utilizadores. O serviço chegou a Portugal em dezembro de 2020 e já faz as delícias dos gamers nacionais.

Mas a gigante tecnológica quer enriquecer ainda mais o catálogo de jogos disponíveis na plataforma. Para isso, o Stadia vai contar então com pelo menos mais 100 novos lançamentos já em 2021.

Cada vez mais tudo está na Internet. Até mesmo os jogos contam agora com várias plataformas de streaming que alojam milhares de títulos.

Um dos serviços mais recentes é o Google Stadia que também chegou a Portugal em dezembro do ano passado e, por conseguinte, o Pplware já o testou. Mas, exatamente por ser um serviço recente, a oferta de jogos vai sendo enriquecida ao longo dos tempos.

Google quer trazer pelo menos mais 100 novos jogos ao Stadia

O Google Stadia chegou e quer mostrar que tem vontade de se tornar num dos melhores serviços de streaming de jogos da atualidade. Para isso, a plataforma revelou que está a preparar pelo menos mais 100 novos lançamentos de jogos para aumentar o catálogo de títulos que disponibiliza.

Novos lançamentos chegam em breve

Alguns desses títulos são bastante populares, e serão laçados muito em breve, como por exemplo:

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – 23 de fevereiro

– 23 de fevereiro Shantae: Risky’s Revenge Director’s Cut – 23 de fevereiro

– 23 de fevereiro It came from space and ate our brains – 3 de março

– 3 de março FIFA 21 – 17 de março

– 17 de março Kaze and the Wild Mask – 26 de março

– 26 de março Judgment – 23 de abril

– 23 de abril Killer Queen Black

Street Power Football

Hellpoint

Com estes novos lançamentos o Google Stadia pretende que os jogadores se divirtam, experienciem e joguem com os seus amigos. Para além disso também se espera que as novidades possam atrair potencias novos utilizadores do serviço.

Pode obter mais informações detalhadas sobre os novos títulos aqui.

Utiliza o Google Stadia?