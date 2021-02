Netflix e YouTube podem ser bloqueados! Mas será que é preciso?

Como já é sabido, Portugal vai manter-se em Estado de Emergência até, pelo menos, 1 de março. Com milhões de pessoas em casa, o acesso aos serviços digitais tem aumentado e o Governo tem medidas para limitar ou até mesmo bloquear o Netflix ou o YouTube.

Mas será que é mesmo necessário? As estatísticas revelam que se calhar não.

De acordo com o Decreto do Governo publicado ontem, plataformas como o Netflix, HBO ou YouTube podem ser suspensas ou limitadas durante o período de confinamento. Esta medida não é nova, mas volta a estar presente no Diário da República publicado este sábado.

O novo despacho entra em vigor “às 00h do dia 15 de fevereiro”, identificando os serviços de comunicações eletrónicas considerados críticos e os clientes considerados prioritários, a quem as empresas devem garantir a continuidade de serviços.

Como exemplo os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados de saúde integradas na rede do Serviço Nacional de Saúde, mas também ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), Ministério da Administração Interna, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Forças Armadas, polícias, serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da República e do Governo.

Segundo o diploma, a prioridade não é só no encaminhamento de tráfego, mas também a resolução de avarias e de perturbações: “As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações nas redes e serviços de comunicações eletrónicas” dos clientes classificados como prioritários.

Será que é necessário bloquear ou limitar o Netflix e YouTube em Portugal?

O GigaPIX é o Ponto de Troca de Tráfego (Internet Exchange Point) português promovido e operado pela FCT|FCCN.

Trata-se de uma plataforma de troca de tráfego neutral e sem fins lucrativos com o objetivo de melhorar a qualidade da interligação das redes IP em Portugal. Evita-se, desta forma, a utilização de recursos internacionais para trânsito de pacotes IP com origem e destino em Portugal.

De acordo com o ponto de tráfego GigaPIX, considerando o gráfico anual, o pico de ligações nunca ultrapassou os 89 Gbps.

Tendo em conta a quantidade de tráfego neste ponto de tráfego, não parece ser um problema o estado das redes em Portugal pelo menos para já.

Leia também…