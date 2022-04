A Xiaomi está a enviar a MIUI 13 para um conjunto alargado de smartphones que ainda mantém atualizados e onde quer apresentar novidades. A somar a isso também o Android 13 está a ser preparado para chegar mais perto do verão.

Com estes dois momentos a decorrer, há muitos utilizadores que querem saber se esta terá sido a última atualização que receberam. A lista dos smartphones da Xiaomi, Redmi e POCO tem vindo a ser conhecida e agora há novos dados. Assim descubra se o seu Xiaomi, Redmi ou POCO, recebe o Android 13.

Com um ritmo de atualizações cada vez maior, a Xiaomi tem conseguido manter os seus smartphones nas mais recentes versões do Android. A prova disso veio com a MIUI 13 e com tudo o que a Google criou. Agora volta a surgir uma lista de smartphones que se prepara para receber o Android 12.

Smartphones Xiaomi que devem receber o Android 13

Mi 10S



Mi 11



Mi 11 Pro



Mi 11 Ultra



Mi 11i



Mi 11X



Mi 11X Pro



Xiaomi 11i / Hypercharge



Xiaomi 11T / Pro



Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G



Xiaomi 12S



Xiaomi 12S Pro



Xiaomi 12



Xiaomi 12 Pro



Xiaomi 12 Lite



Xiaomi 12X



Xiaomi 12X (India)



Xiaomi 12X Pro (India)



Xiaomi MIX 4



Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2



Xiaomi CIVI / CIVI S



Xiaomi Pad 5 Series



Esta está ainda longe de ser uma lista definitiva, mas mostra de forma clara quais os smartphones da marca que estão já na lista para receber a atualização. Vem da experiência de atualizações anteriores e do que é esperado pela própria marca.

Para além dos smartphones da marca, há ainda outras famílias de equipamentos que estão nesta mesma lista. Aqui enquadra-se também a linha Redmi, que continuam a ser uma excelente aposta da Xiaomi.

Smartphones Redmi que devem receber o Android 13

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022



Redmi 10 5G / Prime+ 5G



Redmi 10C / Redmi 10 (India)



Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G



Redmi Note 10T/10 5G



Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G



Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro



Redmi Note 11T/11 5G/4G



Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S



Redmi K50/Pro/Gaming



A esta lista somam-se outros modelos, agora da conhecida POCO, que também têm recebido atualizações periódicas por parte da Xiaomi. O passado revelou que a marca também se tem focado em manter estes smartphones atualizados.

Smartphones POCO que devem receber o Android 13

POCO F3/GT



POCO X3 GT / X3 Pro



POCO F4/Pro/GT



POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G



POCO M4 5G



Como referimos antes, esta não é ainda uma lista oficial, mas resulta de uma avaliação feita do que é esperado por parte da Xiaomi. Atualiza a lista apresentada há pouco tempo dos smartphones preparados para o Android 13 e é complementada pela que revelou quais os smartphones da marca que não devem receber a próxima atualização da MIUI.