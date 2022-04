Apple: App Notas tem uma novidade que poucos conhecem

A aplicação Notas existe desde há vários anos no ecossistema Apple. Do iOS, ao macOS, esta app não é vista com o potencial que tem. Na verdade, existem muitos utilizadores que não fazem ideia de como podem, por exemplo, incluir uma palavra-passe para cada nota, escrever com o Apple Pencil, partilhar com alguém o conteúdo de uma nota, digitalizar um documento e até usar esta ferramenta como um chat, com registo de atividade.

Hoje vamos deixar uma pequena dica que vai abranger algumas ações interessantes, podendo usar este software para partilhar uma nota e criar menções de utilizadores.

Partilhar notas no iPhone, iPad e Mac é um recurso cada vez mais comum. E agora, com a app Notas no iOS 15, o software traz várias melhorias, como menções, colaborar entre os participantes e mais algumas boas opções. Se ainda não conhece estas funcionalidades, está na hora de ver como fazer.

Mencione os seus colegas na app Notas no iPhone

Já abordámos esta aplicação em várias possibilidades, do usar para transformar um documento em PDF, até à proteção do conteúdo de uma nota com palavra-passe. Também é possível partilhar uma nota com vários utilizadores e manter uma conversa, tipo chat, dentro do próprio documento.

Além disso, a usar estas opções de partilha e colaboração, podemos mencionar um participante por forma a ele receber uma notificação.

Conforme podemos ver nas imagens em cima, todo o processo é fácil. Criar um documento, isso é direto e até podemos colocar elementos de organização. Depois, basta abrir nessa nota as definições (nas reticências). Lá o utilizador poderá ver a opção de partilhar uma nota, onde ao pressionar verá as diferentes maneiras de o fazer.

Escolha o destinatário e espere que ele aceite o convite.

A partir desse momento, todas as alterações que o utilizador ou os vários intervenientes fizerem, serão salvas. Para organizar melhor o seu o trabalho, a Apple criou Menções.

Sempre que tiver uma pessoa convidada ou estiver numa nota deste tipo, pode mencioná-la para chamar a sua atenção para qualquer ponto da nota.

Basta fazer o seguinte: coloque o ponteiro onde deseja que esta pessoa veja o comentário. Escreva a letra "@" e verá automaticamente uma sugestão com as pessoas que colaboram nesta nota.

Clique num dos participantes e este escolhido receberá uma notificação no seu iPhone, iPad ou Mac.

A pessoa poderá consultar o registo das edições, quando foram feitas e não perder o foco, para quando a sua atenção é solicitada no documento.

Esta dica toca em várias opções, desde o criar, editar, ferramentas de colaboração, alertas e exportação do trabalho para outros formatos ou plataformas.