Com um leque grande de smartphones, a Xiaomi tem feito um trabalho ímpar no que toca a atualizações. Para além das suas ofertas que optam por hardware estabelecido e com provas dadas, oferece atualizações constantes da sua MIUI a todos os equipamentos.

Para um lote de smartphones essa capacidade de atualização terminou e deixam assim de receber novidades. Foi um anúncio da própria marca, que assim colocou um ponto final e apresentou a lista de equipamentos em fim de suporte.

Smartphones Xiaomi em fim de atualizações

A Xiaomi em estado a mudar a janela de atualizações para os seus novos smartphones. Quer alargar ainda mais os períodos em que oferece novas versões da MIUI e do Android, garantindo também correções de segurança por mais tempo.

Xiaomi - Fim das autilizações MI 1

MI 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

MI Note

MI Note 2

MI Note 3

MI Note Pro

MIX

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

MI Pad

MI Pad 2

MI Pad 3

MI Pad 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MI MIX 2S

MI 8 Explorer Edition

MIX 3

MI MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

Lotus

A lista de smartphones apresentada acima faz parte da que agora foi indicada pela Xiaomi para parar de receber atualizações do sistema operativo. Aqui enquadram-se novas versões da MIUI e também correções de segurança e relatórios de vulnerabilidade de segurança.

Redmi sem nova MIUI e correções de segurança

Para além dos smartphones da linha MI, a Xiaomi está a terminar também a vida útil de outros modelos de outras famílias. Temos um lote de smartphones Redmi, que vão seguir o mesmo caminho e perder as correções de segurança e atualizações da MIUI.

Redmi - Fim das autilizações Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Esta não é a melhor notícia para muitos utilizadores de smartphones Xiaomi, mas, na verdade, era algo já esperado. A marca não pode oferecer atualizações eternamente e os equipamentos como passar do tempo tendem a deixar de ter suporte e a caminhar para se tornarem obsoletos.