Mesmo tendo uma rede completa e muito eficiente de Superchargers, a Tesla dá aos utilizadores dos seus carros elétricos a possibilidade de serem carregados noutros pontos e até em casa de qualquer pessoa.

Para o conseguir, estes carros vinham equipados com todos os tipos de cabos de carregamento. Agora isso terminou e foi o próprio Elon Musk que revelou a todos que os novos carros que forem vendidos não vão ter presente estes cabos de carregamento.

Ao contrário de outras marcas automóveis, a Tesla tem uma gestão muito direta do que tem ou não nos seus carros. Consegue mudar o hardware presente de forma transparente e sem dar qualquer informação aos seus clientes e a qualquer outra pessoa interessada nos seus carros.

Agora, e do que é possível saber, a Tesla simplesmente eliminou a presença de vários cabos de carregamento nos seus carros elétricos. Foi o próprio Elon Musk que confirmou esta mudança que agora está a ser aplicada nestes modelos.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit.

A razão, segundo o próprio homem forte da Tesla, está na pouca utilização que estes cabos têm. Usados normalmente em ligações para os utilizadores que pretendem fazer o carregamento dos seus carros elétricos da Tesla em casa, acabam por deixar de ser usadas ao serem preferidos os Superchargers ou outros postos de carregamento.

Mesmo com esta alteração, a Tesla não vai deixar os seus utilizadores sem acesso a estes cabos. Podem ser comprados na loja online da Tesla, mas por 275 dólares, mas Elon Musk assumiu que a marca irá reduzir o custo para 200 dólares.

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.



Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.



Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives.