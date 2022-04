O Windows 11 tem mostrado algumas mudanças importantes para os utilizadores e a forma como estes usam o sistema da Microsoft. São pequenas novidades e que mudam completamente o que é apresentado aos utilizadores.

Um pormenor que foi descoberto agora revela que o relógio do Windows 11 tem um pormenor importante. Não apresenta os segundos e segundo a Microsoft não irá apresentar. A razão é simples e faz muita lógica num sistema operativo. Venha saber porquê.

Um pormenor importante no Windows 11

Apesar de ser um elemento presente em todos os sistemas operativos, o relógio tem comportamentos diferentes em cada um. Com uma função simples, há os que têm mais informação e que a apresentam de forma completamente diferente.

Esta situação não é uma novidade nos sistemas da Microsoft, mas agora ganhou outro peso no Windows 11. Até agora estes dados dos segundos no relógio do Windows não eram apresentados e a Microsoft apontava como razão os 4MB de RAM que eram o limite do sistema.

Não há segundos no relógio deste sistema

Com esta imposição, era natural que todos os recursos fossem controlados e limitados. Ainda assim, era possível ativar este elemento com uma simples mudança no editor de registos, trazendo mais informação para a barra de tarefas do Windows 10 e versões anteriores.

Essa opção desapareceu agora e deixou de ser possível ter os segundos no relógio do Windows 11. A conhecida opção do editor de registos desapareceu e a Microsoft acabou por explicar a razão. Novamente está nos recursos e na forma como estes são usados.

Microsoft aponta para a gestão dos recursos

Do que é revelado pela Microsoft, ter de renovar a interface a cada segundo acaba por ser uma forma de desperdiçar recursos. Além disso, tudo o que seja alterado a menos de um minuto impede o Windows 11 de colocar o CPU em modo de poupança de energia.

Assim, e não sendo uma atividade essencial, a Microsoft simplesmente descartou a presença da informação dos segundos no relógio do Windows 11. Não descarta a sua chegada no futuro, mas apenas se os utilizadores pedirem que este seja trazido para a barra de tarefa deste sistema.