Battery Guru – Mantenha a bateria do seu smartphone Android “saudável”

As baterias dos smartphones estão com cada vez mais tecnologia associada para acelerar o carregamento. Sabemos que esta realidade tende a sobreaquecer a bateria e todo o processo poderá acabar por colocar em causa a sua vida útil. Mas este é apenas um dos problemas, existem outros comportamentos que podem levar ao mesmo fim.

Assim, mas que possa manter a bateria do seu smartphone mais “saudável” para que dure mais tempo com boa autonomia, conheça a app Battery Guru.

Antigamente era muito comum ouvirmos falar nas baterias que viciavam. Hoje, apesar de algumas pessoas ainda se referirem à degradação das baterias dessa forma, já se sabe que não é isso que acontece. Com o tempo, as baterias comuns dos smartphones, acabam por perder capacidade, fazendo com que, consequentemente, a autonomia diminua.

Os ciclos de carga e descarga estão associados a esta perda de capacidade, mas existem outros fatores que podem ajudar a acelerar a degradação das baterias e o sobreaquecimento é um deles.

Existem boas práticas de utilização que podem ajudar a prolongar o tempo de vida das baterias e são várias as apps de monitorização e gestão de energia que podem ter um papel importante.

Battery Guru – mantenha a bateria do seu Android “saudável”

A Battery Guru é uma excelente app para o ajudar a poupar bateria e retardar a sua degradação.

Não funciona como as aplicações que bloqueia a execução de apps ou alertam para excessivo consumo, mas tem como objetivo ajudar a manter a saúde da bateria o mais alta possível.

Battery Guru revela limites de temperatura da bateria e de carga para que o utilizador possa gerir a sua utilização em função destes valores. Além disso, existem alguns modos de poupança de bateria que podem ajudar a reduzir o consumo e, assim, haver uma menor frequência de carregamentos.

Existe ainda uma ferramenta de personalização do Doze Mode (modo de repouso) caso sejam necessárias medidas de restrição à utilização mais severas. Este último recurso requer, no entanto, root ao dispositivo ou a introdução de alguns comandos ADB para dar à app as permissões necessárias… mas isto é assunto para utilizadores mais avançados.

A está disponível gratuitamente na Play Store.

Homepage: Paget96

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Conheça ainda: