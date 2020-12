AppGallery: As apps que o vão ajudar a comer bem e a encontrar a melhor comida

A Huawei é uma das marcas que mais smartphones vende em todo o mundo e hoje tem presente a sua própria loja de apps, a AppGallery, que está apetrechada com cada vez mais apps úteis. Ainda assim é certo que algumas ainda não chegaram à plataforma e, por isso, a Huawei disponibiliza a Petal Search que o vai ajudar a encontrar a app que falta na AppGallery, noutros repositórios de confiança.

Na nossa série de artigos dedicados à loja de apps da Huawei, hoje destacamos algumas apps de grandes cadeias de restaurantes ou de serviços de associados a este universo do bem comer.

No momento em que vivemos, a ajuda à restauração é fundamental. Quando a pandemia terminar vamos querer voltar a juntar os amigos e família no nosso restaurante favorito e, por isso, agora temos que os ajudar.

Desde que tudo isto começou, os serviços de entrega de comida em casa ganharam uma nova expressão e o mesmo aconteceu com o take away. E foi aqui que as aplicações móveis tiveram um papel fundamental.

Todos os smartphones da Huawei, que vêm com a com AppGallery pré-instalada, oferecem algumas das mais importantes apps do setor.

Os restaurantes

Dois casos de apps de restaurantes, associados às grandes cadeias de fast food, são as do H3 e da Telepizza.

No caso do H3 a app é útil essencialmente para quem vai ao restaurante, já que vai acumulando refeições e, depois de 9 pagas, ganha uma. Além disso, ainda oferece outras vantagens, como desafios com prémios.

Já a aplicação da Telepizza permite fazer encomenda das suas pizzas favoritas e o pedir a respetiva entrega, no conforto da sua casa.

Onde comer ou pedir comida?

Existem depois outras apps populares onde é possível pedir comida, encontrar novos restaurantes, obter descontos e ofertas especiais.

A TheFork, por exemplo, dá acesso a mais de 80000 restaurantes disponíveis em qualquer momento, e com os melhores preços. Está disponível em Portugal e mais 21 países. Além disso, ao reservar com o TheFork, poderá poupar na sua próxima refeição, com descontos de 30%, 40% e 50% em toda a carta nos restaurantes selecionados!

Outra app que dispensa apresentações é a zomato que se adaptou aos novos tempos e agora oferece soluções Contactless Dining para garantir o mínimo de interação e o máximo de segurança ao comer fora.

A zomato é uma plataforma de descoberta e avaliação de restaurantes. A aplicação disponibiliza assim informação detalhada de mais de 1,5 milhões de restaurantes em 24 países!

Um outro exemplo, mais limitado em termos de regiões, é a app noMENU, onde poderá encontrar os melhores restaurantes para encomendar as suas refeições, para serem entregues em casa.

AppGallery – Faça o download destas apps