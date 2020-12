IRS: Tabelas de retenção na fonte para 2021 já disponíveis

Quer saber quanto irá efetivamente ganhar em 2021? Para tal terá de saber quanto do seu salário mensal ou pensão irá ficar retido.

Esta quinta-feira foram publicadas, em Diário da República, as tabelas de retenção na fonte para 2021. Saiba já qual a taxa de retenção que se aplica ao seu salário.

As tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2020 já estão disponíveis.

Em execução do disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção a que se referem os artigos 99.º-C e 99.º-D daquele diploma legal.

As tabelas agora aprovadas refletem a opção do Governo de ajustamento progressivo entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar, que se mostra particularmente percetível nas tabelas relativas ao trabalho dependente, pode ler-se no Despacho n.º 11886-A/2020.

Novas tabelas de Retenção na Fonte

A retenção de IRS é uma forma do Estado arrecadar receita ao longo do ano através de um desconto mensal aos trabalhadores, tentando antecipar o que deve ser o imposto anual a pagar pelos contribuintes. Para saber quanto vai efetivamente ganhar, basta que obtenha as tabelasaqui e verifique qual a sua situação familiar.

As novas tabelas de retenção na fonte isentam de IRS salários e pensões até 686 euros. O valor a partir do qual salários e pensões passam a descontar IRS em 2021 vai aumentar para 686 euros mensais, subindo 27 euros face ao limite de 2020.

Além da subida do valor isento do desconto mensal do imposto, as novas tabelas publicadas em Diário da República reduzem a taxa de retenção aplicável aos vários escalões de rendimento de trabalho dependente, em valores entre 0,1 e 0,9 pontos percentuais face aos valores aplicados em 2020.

Simulações elaboradas pelo Ministério das Finanças

Por exemplo, um solteiro, sem dependentes, que receba um salário mensal de 685 euros passará a ficar isento desta retenção mensal na fonte, conseguindo ter uma retenção mensal na ordem dos 0,69 euros. No final do ano, a variação da retenção rondará os 9,59 €.

No caso de um casal, em que os dois elementos estão empregados, com dois filhos e um rendimento mensal bruto de 3.100 euros, o ganho mensal, face a este ano é de 15,50, o que representa um acréscimo de 217 euros no final do ano.

Obter tabelas aqui