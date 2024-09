X de Elon Musk vale 9,4 mil milhões de dólares. Custou 44 mil milhões…

Várias empresas de investimento estão a reduzir a sua exposição à rede social X, liderada por Elon Musk. De tal forma, que o valor global da empresa está nos 9,4 mil milhões. E como se sabe custou bem mais que isso...

A firma de investimentos global Fidelity reduziu em 78,7% o valor da sua participação na empresa X (o antigo Twitter), gerida por Elon Musk. Assim sendo, rede social está agora avaliada em cerca de 9,4 mil milhões de dólares, bem abaixo dos 44 mil milhões pagos por Musk em outubro de 2022.

A Fidelity agora avalia a sua participação em cerca de 4,18 milhões de dólares, uma queda em relação aos 5,5 milhões registados em julho deste ano.

Desde que Musk adquiriu a plataforma, a empresa passou por várias dificuldades financeiras e operacionais. É que o polémico empresário fez um empréstimo de 13 mil milhões de dólares para financiar a compra, com a promessa de que os credores não perderiam dinheiro no acordo. No entanto, muitos credores esperam agra receber menos de 60 cêntimos por dólar em relação aos títulos e empréstimos relacionados à aquisição.

Mas a verdade é que Musk continua a expandir os seus empreendimentos tecnológicos com a criação da xAI, uma empresa de inteligência artificial, que numa ronda recente levantou 6 mil milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias.

O X das polémicas de Musk

A compra do Twitter por Elon Musk gerou, desde o início, uma série de polémicas e controvérsias que abalaram a plataforma de redes sociais.

Uma das primeiras ocorreu logo após a compra, quando Musk demitiu grande parte da equipa de gestão e centenas de funcionários, o que gerou incertezas sobre a capacidade da empresa de manter as suas operações. Estas demissões em massa foram criticadas por terem afetado a moderação de conteúdo e a segurança na plataforma.

Outra questão controversa foi a introdução do Twitter Blue, um serviço pago que permitia aos utilizadores comprar a marca de verificação azul por 8 dólares por mês. O sistema, que anteriormente era uma medida de autenticação para figuras públicas, foi amplamente criticado por facilitar a disseminação de perfis falsos e desinformação, uma vez que qualquer utilizador poderia pagar para parecer uma conta verificada.

Musk também reverteu as suspensões de várias contas, incluindo a do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o que levantou preocupações sobre o impacto das suas decisões na propagação de discursos de ódio e desinformação.

Além disso, as políticas de moderação de conteúdo tornaram-se mais flexíveis, resultando num aumento de discursos considerados tóxicos e na saída de anunciantes, o que teve um impacto significativo nas receitas da empresa.

A reestruturação da marca para “X” em 2023 causou ainda mais controvérsia, com muitos utilizadores expressando frustração sobre as mudanças drásticas, a falta de clareza no futuro da plataforma e a incerteza sobre as novas direções da empresa sob a liderança de Musk. Para já, o valor está a cair a pique.