Jogos grátis no Playstation Plus para Outubro de 2024

Outubro encontra-se a chegar. Com a chegada de novo mês, os possuidores de consolas Playstation também sabem que, é altura de chegarem novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. Venham ver...

Os novos jogos que irão reforçar o catálogo do Playstation Plus, já são conhecidos. Isto, pois a Sony já anunciou os títulos que chegam em Outubro, sem custo adicional, para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus, disponíveis para download na PlayStation Store de 1 de outubro a 4 de novembro.

Além disso, como parte da celebração do 30.º aniversário da PlayStation, a partir de amanhã, os utilizadores de PlayStation Plus Extra e Premium poderão desfrutar da adição de The Last of Us Parte I ao catálogo de jogos.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

A lista de reforços para Playstation Plus Essential, Extra e Premium são os seguintes:

WWE 2K24 para Playstation 4 / Playstation 5: Nesta nova edição da icónica saga de wrestling, os jogadores podem juntar-se às maiores superestrelas do entretenimento desportivo e reviver os melhores momentos dos últimos 40 anos da WrestleMania, com uma ampla variedade de modos de jogo. Participa em alguns dos combates mais memoráveis, com lutadores clássicos como "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre The Giant, ao lado de estrelas atuais como Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns.

Dead Space para Playstation 5: Uma experiência de terror e sobrevivência onde os jogadores encarnam Isaac Clarke, um engenheiro numa missão para reparar uma vasta nave de mineração, a USG Ishimura, apenas para descobrir que algo correu terrivelmente mal. Com a tripulação morta e a sua parceira Nicole desaparecida, Isaac enfrenta horrores inimagináveis enquanto luta para encontrar Nicole e sobreviver a bordo da nave, enfrentando criaturas hostis chamadas "necromorphs".

Doki Doki Literature Club Plus! para Playstation 4 / Playstation 5: Uma experiência de terror psicológico, onde os jogadores se juntam a um clube de literatura em busca de romance, mas rapidamente descobrem os horrores que se escondem por trás das aparências. Com cada decisão e poema escrito, mais se revela sobre os mistérios perturbadores do romance escolar.

Pacotes exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Os subscritores de PlayStation Plus podem obter pacotes de conteúdos, skins e itens exclusivos para jogos gratuitos como Valorant, Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys e Call of Duty: Warzone, entre outros. Destacam-se os seguintes packs exclusivos:

Call of Duty: Warzone - Combat Pack 6 (Calliope)

Roblox - Ornitomecha Turbinado

Harry Potter: Quidditch Champions - Visual de Vassoura Firebolt Supreme

VALORANT - Pacote de lançamento VALORANT X PlayStation Plus

Fortnite - Pacote Estilo de Banda

Apex Legends - PlayStation Plus Play Pack

Brawlhalla - Bonus Pack 14

Rocket League - PlayStation Plus Pack

Fall Guys – Pacote Ícones

Novidade no Catálogo de Jogos PlayStation Plus (Extra - Premium)

Como parte da celebração do 30.º aniversário da PlayStation, os subscritores de PlayStation Plus Extra e Premium terão acesso a The Last of Us Parte I, disponível a partir de amanhã.