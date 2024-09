China acaba com os vistos para portugueses que visitam o país

A sinuosa burocracia para obter um visto sempre que se ia à China terminou. Agora, para períodos até 15 dias, os cidadãos portugueses não precisam de visto de entrada no país.

Maior flexibilidade para os portugueses entrarem na China

O governo da China anunciou recentemente o fim da exigência de visto para cidadãos portugueses que pretendem viajar ao país, uma medida que facilita o turismo e as relações comerciais entre Portugal e China.

A partir de agora, os portugueses que desejem visitar a China para fins de turismo, negócios ou estadias curtas podem permanecer no país por um período máximo de 15 dias sem necessitarem de visto.

Esta política faz parte de um esforço mais amplo por parte da China para fortalecer as suas relações diplomáticas e económicas com a União Europeia, facilitando o intercâmbio cultural e a cooperação entre as nações.

Anteriormente, os cidadãos portugueses que pretendiam viajar para a China tinham de passar por um processo burocrático que envolvia a obtenção de um visto, algo que poderia demorar várias semanas e implicar custos adicionais. Com esta mudança, espera-se que o número de turistas e empresários portugueses na China aumente significativamente, aproveitando a oportunidade para conhecer o país ou expandir negócios.

Esta isenção de visto também surge num momento estratégico em que ambos os países procuram reforçar as suas parcerias económicas, especialmente em setores como a tecnologia, a energia e o turismo. Portugal e China têm mantido uma relação estável ao longo dos anos, e esta medida é vista como mais um passo no fortalecimento dessa cooperação bilateral.

Os portugueses interessados em viajar para a China deverão, no entanto, garantir que têm passaporte válido por pelo menos seis meses a contar da data de entrada no país. Além disso, deverão respeitar os regulamentos locais durante a sua estadia e sair antes do término do período de 15 dias, para evitar complicações legais.

O fim dos vistos para viagens de curta duração à China representa uma oportunidade para os cidadãos portugueses explorarem novas possibilidades no país asiático, enquanto facilita o crescimento das relações económicas e culturais entre as duas nações.