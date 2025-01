Será esta a solução? MrBeast negoceia proposta para comprar TikTok

Jimmy Donaldson, mais conhecido por MrBeast, voltou a estar em destaque. Mostrou que as suas ambições vão além do YouTube e tem uma oferta milionária para comprar o TikTok nos EUA. Este criador de conteúdos, que ganhou mais de 85 milhões de dólares no ano passado graças aos seus vídeos virais e produtos de marca, pode juntar-se a vários empresários para esta operação histórica.

Esta proposta ainda está a ser discutida com vários investidores e será gerida pelo prestigiado escritório de advogados Paul Hastings. A oferta deverá ser inteiramente em dinheiro, embora o valor exato que estão dispostos a pagar não tenha sido revelado atualmente.

A aplicação vive momentos de grande incerteza nos Estados Unidos desde que Elon Musk demonstrou interesse em assumir o controlo da mesma. O Presidente Donald Trump colocou em cima da mesa um número: um bilião de dólares, claro, com a condição de que pelo menos metade da propriedade seja americana.

Enquanto tudo isto acontece, outras redes sociais adaptam-se para cativar os utilizadores do TikTok. A ideia de MrBeast de comprar o TikTok não surgiu do nada. Este famoso criador já tinha manifestado publicamente o seu interesse escrevendo ia comprar o TikTok para que não o proibirem. Os seus 346 milhões de seguidores no YouTube apoiam-no como um dos comunicadores mais influentes do momento.

Este movimento empresarial tem um contexto jurídico complexo. A ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, teve de encerrar temporariamente o serviço antes de 19 de janeiro, data limite para vender a divisão norte-americana. No entanto, uma ordem executiva de Trump permitiu que a aplicação continuasse a funcionar enquanto o seu futuro fosse resolvido.

As grandes empresas de tecnologia também desempenha um papel crucial nesta história. A Apple e a Google, que controlam as maiores lojas de aplicações do mundo, mantêm uma postura cautelosa. A sua participação é fundamental, pois são eles que decidem se a aplicação pode ser distribuída nos telemóveis americanos.

Será interessante ver como este caso se vai desenrolar e se o conhecido MrBeast será capaz de comprar o TikTok. Donald Trump terá aqui um papel a desempenhar, ainda que possa ter de gerir o eventual interesse de Elon Musk e de outros titãs da indústria.