WhatsApp também vai receber os avatares da Meta

Depois de disponibilizar os avatares no Facebook, Messenger e no Instagram, a Meta decidiu que o WhatsApp também deveria tê-los. Por isso, a plataforma de mensagens receberá, em breve, os famosos avatares da Meta.

O metaverso ainda está longe, mas, desta forma, os utilizadores podem familiarizar-se com o conceito.

O metaverso é o grande projeto da Meta para o futuro, estando a sua promoção a ser um dos focos da empresa. Uma das formas que esta adotou para aproximar os utilizadores da realidade virtual que está a tentar construir são os avatares, disponíveis nas suas redes sociais, como o Facebook, Messenger e Instagram.

Os avatares permitem que os utilizadores transfiram a sua imagem, ou outra qualquer, para o mundo virtual, utilizando-a para comunicar com outras pessoas, através de mensagens ou de reações a histórias, por exemplo.

De acordo com o Wabetainfo, a possibilidade de criar e partilhar um avatar personalizado chegou também ao WhatsApp. No entanto, atualmente, está disponível apenas em versão beta, para um número limitado de utilizadores. Ainda assim, é provável que, nas próximas semanas, chegue aos restantes.

Portanto, em breve, os utilizadores poderão gerar um avatar à sua imagem – ou outra qualquer personalizada -, através de um novo menu de criação que estará disponível nas definições do WhatsApp. Assim como já acontece no Instagram e no Messenger, será possível alterar a forma do rosto, o tom de pele, o cabelo, adicionar acessórios, entre outras opções.

Depois de o avatar estar configurado, o WhatsApp criará, de forma automática, um pacote de stickers que o utilizador poderá utilizar quando estiver a trocar mensagens. Além disso, será possível editar o avatar na secção dos stickers, bem como adicioná-lo como imagem de perfil.

Embora o metaverso esteja ainda longe, esta integração dos avatares no WhatsApp é uma forma de familiarizar os utilizadores com estas personagens virtuais e de a Meta promover aquilo que poderá ser o futuro dos serviços da empresa.

