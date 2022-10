God of War Ragnarök, a espera está quase a terminar

A espera por God of War Ragnarök, que representa o regresso de Kratos (e Atreus) está prestes a terminar.

O jogo encontra-se mesmo quase a chegar e entretanto, foi revelada uma série de vídeos sobre a produção do jogo e o primeiro já está online. Venham ver.

Os Santa Monica Studios encontram-se a ultimar os preparativos para a chegada de Kratos e Atreus na sua próxima aventura, God of War Ragnarök.

É um dos jogos mais esperados deste final de ano, com o regresso de um dos heróis mais excitantes dos últimos tempos na Playstation: Kratos e que recentemente recebeu a companhia do seu filho, Atreus, nas suas aventuras.

A Sony anunciou recentemente o lançamento de uma série de vídeos de bastidores dedicados ao jogo, que chega à PlayStation 5 e à PlayStation 4 no dia 09 de Novembro. Tratam-se de documentários elucidativos sobre o processo de produção de God of War Ragnarök e como a equipa ultrapassou os vários desafios que foram surgindo.

Esta será uma série composta por 10 episódios, sendo que os próximos 9 serão partilhados ao longo das próximas 9 semanas, às terças-feiras, e estarão focados em aspetos específicos do jogo: desde a criação da história e evolução do combate até à criação da banda sonora e cinemáticas. Nenhum dos episódios contém spoilers do jogo.

Podem ver de seguida, o primeiro dos 10 documentários:

"O primeiro episódio começa como a nossa história começou: em Midgard. E nele falamos sobre os principais elementos narrativos do último jogo que regressam em God of War Ragnarök, e da maneira como a nossa equipa abordou a criação desta sequência que irá concluir a saga nórdica", escreveu Grace Orlady, Lead Community Manager no Santa Monica Studio.

Esta série sobre os bastidores de God of War Ragnarök "pretende ser uma viagem pelos nove reinos, desde Midgard até Asgard, e em cada episódio ofereceremos não só uma perspetiva do trabalho árduo que está por detrás da criação deste título, que durou anos, como também partilharemos as opiniões de muitos membros da equipa que o tornaram possível", continuou Grace Orlady.

God of War Ragnarök chegará à Playstation 5 e à Playstation 4 no próximo dia 9 de novembro e conta com diversas edições especiais.