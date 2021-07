WeChat: Gigante chinesa encerra contas LGBT

O WeChat é um serviço de mensagens que surgiu na China e é das únicas plataformas autorizadas no país. A par do conservadorismo que acompanhamos, a plataforma encerrou contas associadas a feministas e a tópicos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero).

Por esta razão, há quem acredite que o Partido Comunista, atualmente no governo, pode estar a exercer controlo sobre o conteúdo da plataforma.

Conforme é do conhecimento do mundo, o governo chinês tem estreitado os controlos e tentado silenciar aqueles que vão de encontro a si, bem como criticam as suas políticas. Embora não seja conhecida a intervenção do governo, a plataforma de mensagens WeChat encerrou uma panóplia de contas dirigidas por estudantes universitários e grupos não-governamentais. As lesadas abordam tópicos relacionados com o feminismo e a comunidade LGBT.

Segundo a fundadora de grupo LGBT, o WeChat enviou aos titulares das contas um aviso de violação das regras da plataforma, não tendo sido mencionados pormenores. De acordo com a mesma fonte, que, segundo o Associated Press, não quis ser revelada, foram encerradas dezenas de contas por volta das 22 horas de terça-feira.

WeChat: Conservadorismo que perdura na China

Apesar de o governo chinês ter descriminalizado a homossexualidade, em 1997, e discussão pública sobre os tópicos esteja cada vez mais presente, as minorias sexuais são ainda alvo de discriminação, tendo as autoridades proibido algumas atividades LGBT. Afinal, segundo a fundadora, a atitude governamental perante essas minorias é cada vez mais rigorosa.

Há dois meses, os diretores universitários pediram aos estudantes para encerrarem os grupos relacionados com a comunidade LGBT ou para evitarem mencionar os seus nomes. Segundo a fundadora de um dos grupos, as universidades foram aconselhadas pelos diretores a investigar grupos de defesa dos direitos das mulheres, bem como das minorias sexuais. Isto, para “manter a estabilidade”.

O conteúdo que constava nas contas do WeChat encerradas – como fotografias pessoais e de eventos – foi apagado.