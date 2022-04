Twitter vai começar a recomendar aplicações de terceiros para prevenir assédio

As redes sociais albergam muitas pessoas e, por essa razão, as empresas responsáveis têm revelado dificuldade em controlar o que por lá se passa. Numa tentativa de prevenir o assédio, o Twitter vai começar a recomendar aplicações de terceiros.

Esta novidade surge para complementar as opções de silenciar e bloquear utilizadores.

As empresas responsáveis pelas redes sociais têm demonstrado dificuldade em controlar o que por lá é dito e partilhado. No entanto, muitas delas têm procurado soluções para combater esse aparente descontrolo e tornar as plataformas menos tóxicas.

Caso disso é o Twitter que está a introduzir aplicações externas para serem mais um elemento de prevenção do assédio vivido na rede social. Em forma de experiência, teste, recomendará aplicações de terceiros que servirão para moderar a plataforma. Assim, os utilizadores passarão a ter outras opções, além daquelas que a rede social já disponibiliza, como a possibilidade de silenciar e bloquear um utilizador.

Segundo adiantou o TechCrunch, o Twitter irá sugerir aplicações de terceiros, quando um utilizador silenciar ou bloquear uma conta. Para já, vai disponibilizar três aplicações: BlockParty, uma ferramenta que permite aos utilizadores bloquear automaticamente contas suscetíveis de serem uma fonte de assédio; Bodyguard, que permite moderar respostas automaticamente; Moderate, que ajuda os utilizadores a gerir as suas menções.

Apesar de o Twitter já ter disponibilizado, outrora, esta possibilidade, os utilizadores precisavam de a definir. Agora, as aplicações estarão disponíveis na própria aplicação, juntamente com as opções presentes por predefinição.

Leia também: