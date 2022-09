TiKTok estabelece novas regras para políticos e partidos

Embora nem sempre o consigam, as redes sociais alegam proteger os utilizadores contra a desinformação e contra a propaganda. Se já vimos isto a acontecer no Facebook e no Twitter, por exemplo, vemos agora no TikTok, que também já se posicionou.

A plataforma de entretenimento está a estabelecer novas regras de verificação para políticos e partidos.

Recentemente, o TikTok anunciou que vai exigir que as contas dos políticos e dos partidos sejam verificadas, com o objetivo de dificultar a utilização dos sistemas de publicidade e de angariação de fundos, por eles. Esta ação pretende manter “a desinformação prejudicial fora da plataforma”.

Tal como já tínhamos definido anteriormente, queremos continuar a desenvolver políticas que fomentem e promovam um ambiente positivo que reúna as pessoas, não as divida. Fazemo-lo atualmente, trabalhando para manter a desinformação prejudicial fora da plataforma, proibindo a propaganda política, e conectando a nossa comunidade com informação autorizada sobre eleições.

Explicou Blake Chandlee, presidente de soluções empresariais globais do TIkTok, numa publicação no blog, acrescentando que espera que estas ações ajudem a travar a desinformação que tem perseguido a democracia, nos Estados Unidos da América.

Na opinião do presidente, a verificação dos políticos e das entidades governamentais será crucial na construção da confiança com os utilizadores do TikTok. Então, “se a nossa comunidade estiver a ver conteúdos de uma conta pertencente a um governo, político, ou partido político, queremos que saibam que a conta é genuína”.

Não encorajamos proativamente os políticos ou partidos políticos a juntarem-se ao TikTok, mas damos as boas-vindas àqueles que escolheram, e queremos garantir que a nossa comunidade sabe que a fonte é autêntica quando assiste a esse conteúdo. A verificação permite à nossa comunidade saber que uma conta é autêntica e pertence ao utilizador que representa, o que é uma forma de construir confiança entre os criadores de alto nível e a sua comunidade.

Segundo a declaração, estas alterações, juntamente com a proibição de propaganda política, “significam que as contas pertencentes a governos, políticos e partidos não poderão, na maioria, dar ou receber dinheiro através das funcionalidades de monetização do TikTok, ou gastar dinheiro a promover o seu conteúdo”.

