O TikTok, como a quase totalidade das redes sociais, tem nos comentários e nos "gosto" uma das suas maiores formas de interligar os utilizadores. É aqui que estes exprimem as suas opiniões e as suas ideias, sem positivas ou negativas.

Algo que tem vindo a surgir é a chegada dos votos negativos ou do "não gosto". Esta é também uma forma de expressão, que acaba por ter outra utilização. O TikTok, uma das redes sociais mais usadas atualmente, recebe agora estes votos negativos, focando-se os comentários.

O TikTok tem crescido de forma exponencial ao longo dos últimos anos. Esta é a rede social onde todos querem esta e que todos usam e seguem de forma constante. As funcionalidades que tem trazido são por norma copiadas pelas restantes e é para muitos o padrão atualmente.

Apesar de estar mais focada em dar aos utilizadores apenas a opção de gostar ou não do que é publicado pelos criadores de conteúdos, existe também a possibilidade de deixar comentários. Estes permitem a troca de ideias, nem sempre de forma saudável e organizada.

New feature incoming. Earlier this year, we started to test a new way people could identify comments they believe to be irrelevant or inappropriate. After some testing, we're releasing it globally. Read on for 3 fast facts