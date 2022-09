Marvel’s Midnight Suns, a próxima aposta da 2K Games

A 2K Games revelou recentemente novidades para Marvel's Midnight Suns, o seu próximo jogo que conta a história da luta destes heróis Marvel contra um Mal maior.

Já com data de lançamento marcada, venham saber um pouco mais.

A Marvel e a 2K Games apresentaram recentemente a data de lançamento de Midnight Suns, assim como lançaram a Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts, que é uma série de 5 curta-metragens produzidas com o objetivo de ajudar a explicar as origens dos Midnight Suns e como personagens como Blade, Magik, Nico e Ghost Rider se juntaram à equipa.

Podem ver de seguida o primeiro vídeo dos Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts:

Midnight Suns, que se encontra em desenvolvimento pela Firaxis Games, é um RPG tático que decorre no lado mais escuro e alternativo do Universo Marvel. O jogo encontra-se a ser produzido pelos criadores da série XCOM, daí ter uma forte componente tática.

Jogando como The Hunter (O Caçador), um caçador de demónios lendário, o jogador vai liderar um grupo de heróis da Marvel com o objetivo de impedir que Lilith, Mother of Demons (Mão doe Todos os Demónios e também mãe de Hunter) complete uma profecia antiga na qual pretende trazer de volta ao Mundo, Chthon, o seu Mestre demoníaco e possuidor de um tal poder que destruiria tudo e todos sem oposição.

A descrição apresentada pelos criadores do jogo, ilustra bem a história: “Através da tortuosa fusão entre magia e ciência, a malévola Hydra conseguiu acordar Lilith, a Mãe de Todos os Demónios, após séculos em adormecimento. Nada irá parar Lilith na sua demanda de completar uma antiga profecia e convocar o seu mestre maligno, Chthon.” .

“Com a ameaça a adensar-se e em situação de urgência, os Vingadores procuram desesperadamente combatê-la, contando com a ajuda dos Midnight Suns, Nico Minoru, Blade, Wolverine, Magik, ou Ghost Rider. Tratam-se de jovens heróis com poderes sobrenaturais que juntos trazem de volta Hunter (o Caçador). Hunter é o filho esquecido de Lilith e o único herói que sabe como se consegue travar a mãe."

Pelo caminho, o jogador vai cruzar-se com heróis tão icónicos como o Iron Man, Captain America, Ghost Rider, ou mesmo o Wolverine, lutando ao seu lado.

O jogo, cujo combate se passa por turnos, apresenta um sistema baseado no uso de cartas (card-battling), dando-lhe uma forte vertente estratégica e que recompensará os jogadores mais ousados e mais astutos no uso das cartas certas.

Ao longo do jogo, é de esperar que alguns dos aliados mais próximos de Lilith surjam pela nossa frente, Lilin, Djinn, Incubi, Succubi ou Mazikim, por exemplo.

Responsáveis da Firaxis referiram que "Marvel's Midnight Suns é o nosso maior e mais complexo jogo até à data, e agradecemos sinceramente todo o apoio que os jogadores partilhado conosco ao longo dos anos"

As versões PC, Playstation 5 e Xbox Series X da Marvel's Midnight Suns serão lançadas em 2 de Dezembro de 2022. As versões Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch estão previstas para mais tarde.

Quem fizer a reserva da Edição Midnight Suns Standard, Enhanced Edition recebe a Doctor Strange Defenders Skin. Para quem reserve a Midnight Suns Legendary Edition da Marvel receberá 30 dias de acesso antecipado e a Doctor Strange Defenders Skin.

Por outro lado, podem adquirir a Legendary Edition, que inclui o Season Pass contendo 23 skins premium para o jogo base e 4 pacotes DLC pós-lançamento, cada um com um novo personagem jogável, novas missões, novos inimigos, e peles adicionais de personagens.