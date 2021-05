TikTok está a lançar uma ferramenta para ajudar os utilizadores a encontrar emprego

O TikTok é uma rede social que trouxe ao planeta um fenómeno curioso. Em poucos segundos o utilizador tem de contar uma história, apresentar um conto ou dar a conhecer um cenário em vídeo que possa atrair outros utilizadores por forma a construir um grupo de seguidores. A mecânica de funcionamento da rede foi talhada para encaixar com o cérebro de quem a usa, estudar os gostos e apresentar as preferências. Por isso, o TikTok é viciante.

Uma das tendências dos utilizadores na rede é apresentar o seu dia a dia, como fazem o seu trabalho e curiosidades sobre uma grande variedade de temáticas. Agora o TikTok quer ser também uma plataforma para ajudar os utilizadores a encontrar emprego.

Quem usa o TikTok sabe o quanto é viciante ver e dedilhar os vídeos até se perder a noção do tempo. Há de tudo um pouco: vídeos dos mais triviais hábitos dos seres humanos, as danças e músicas da moda, os testemunhos de vida, as apresentações e vaidades, até as curiosidades de como se faz, como acontece e como descobrir novas ferramentas para o trabalho.

É uma mina de novos talentos que viram neste palco uma oportunidade de brilhar para milhões.

TikTok quer ajudar os utilizadores a encontrar emprego

Claramente que há uma linha de utilizadores que deram a ideia aos responsáveis da plataforma de como tirar mais proveito, mais lucros e angariar mais seguidores. Segundo informações, o TikTok está a testar uma ferramenta para as marcas recrutarem funcionários.

O programa piloto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a encontrar empregos no TikTok e terem uma canal simplificado de ligação com as empresas que procuram encontrar candidatos. Além disso, esta ferramenta tem também como objetivo ajudar as próprias as marcas a usar o TikTok como um canal de recrutamento.

A empresa está atualmente a testar o serviço com um grupo beta de empresas. Várias grandes marcas foram questionadas sobre a participação, incluindo ligas desportivas. Contudo, esta plataforma não é um produto atualmente integrado no TikTok, é sim uma página da web separada, acessível por através da app TikTok, onde as marcas podem publicar anúncios de empregos, principalmente listagens de nível básico.

Depois de anunciadas as ofertas, os utilizadores podem publicar um currículo em vídeo do TikTok no site, em vez de um currículo tradicional. A ideia é que os utilizadores forneçam um argumento de venda, uma espécie de “casting” ou um resumo da experiência de trabalho em vídeo que se destaque.

A rede social procura aproximação com empresas e utilizadores

Após esta primeira aproximação, o TikTok pedirá aos candidatos que publiquem os seus vídeos de currículos nos seus perfis do TikTok, se desejarem, para ajudar a divulgar o novo serviço.

O aspeto geral desta ação poderá levantar algumas dúvidas quanto ao aproveitamento do talento dos utilizadores. Os responsáveis querem apostar numa ferramenta que consiga captar a atenção da chamada Geração Z, pessoas que são conhecidas por serem nativas digitais.

Segundo informações do The Washington Post, o TikTok conhece os seus utilizadores e observa atentamente o potencial da sua plataforma. Em 2021, os responsáveis pela plataforma notaram um crescimento incrível do uso da hashtag #careeradvice (conselhos profissionais). As publicações com esta hashtag alcançaram mais de 80 milhões de visualizações diárias em meados de fevereiro.

Portanto, é um beliscar agora à rede LinkedIn, que é assumidamente uma rede social dedicada à área profissional, pelo menos para uma geração mais jovem.

