Ainda que seja a rede social do momento, o TikTok tem problemas sérios para resolver. São vários os países que olham para esta proposta de forma muto séria e querem escrutinar o que é feito com todos os dados. Para mostrar abertura, o TikTok resolveu abrir os seus dados a investigadores.

TikTok quer trazer mais abertura aos dados

Desde que conseguiu a atenção da Internet que o TikTok está sob o olhar atento de muitos países e muitas entidades reguladoras. A recolha de dados que faz é enorme e isso coloca-a numa posição que se torna desconfortável para muitos.

A justificação para esta recolha é a mesma que muitos outros apresentam, sempre focada nos utilizadores. Alegam que tudo serve para que possam ser apresentados os melhores conteúdos e para que seja dada uma experiência de utilização dedicada e o mais completa possível.

Claro que não fica depois visível o que é realizado com estes dados e de que forma podem ser usados para outros fins. É aqui que entra a novidade do TikTok, que passa a ter disponível uma API de pesquisa, acessível a investigadores.

Uma API de pesquisa para os investigadores

Naturalmente que este acesso não será completamente aberto e está sujeito a várias regras. As propostas apresentadas por universidades e investigadores interessados ​​vão ter de ser aprovadas pela divisão de Segurança de Dados dos EUA (USDS). Esta é a nova subsidiária do TikTok criada para cumprir as regras de segurança nacional nos EUA.

Se forem aprovadas, vão ter acesso à conta pública e às informações de conteúdo dos utilizadores, como detalhes encontrados em perfis, comentários, gostos e favoritos. A API do TikTok pode dar uma visão da utilização da rede social e uma fonte alternativa de informações em geral.

O TikTok está a abrir ainda mais o acesso aos seus dados, numa tentativa clara de agradar aos legisladores. Em especial nos EUA, a rede social tem atravessado um período de críticas e de problemas, com vários estados a proibirem a presença desta app nos dispositivos oficiais.