Mesmo com muitos a decidirem sair da Netflix, há ainda quem pretenda ficar ligado a este serviço por mais tempo. Para ajustar as suas definições da melhor forma, mostramos como pode escolher o dia em que faz o pagamento do serviço de streaming.

Têm sido dias conturbados para os utilizadores da Netflix desde que foi anunciado o fim da partilha das contas entre utilizadores. A fórmula passou a ser outra e o serviço de streaming deixa agora criar novos membros, por um valor adicional de 3,99 euros, o que não foi bem recebido por todos.

Ainda assim, mesmo com muitos a revelarem que simplesmente vão abandonar o serviço, os utilizadores que não tinham estas práticas acabam por não ser afetados. Vão manter-se fiéis ao serviço e, por isso, podem explorá-lo de forma ainda mais alargada.

Algo que a Netflix permite é que o utilizador decida quando quer que o pagamento do serviço seja feito todos os meses. Esta é uma alteração simples, mas que pode fazer toda a diferença para os utilizadores.

Esta opção está presente nas definições do serviço e apresenta-se como "Alterar o dia da faturação", imediatamente no início desta área. O utilizador só precisa mesmo de carregar no link para que possa iniciar o processo de alteração.

Depois de iniciado, o utilizador tem apenas presente uma caixa de alteração, que deve ser ajustada para o desejo do utilizador. É aqui que vai pode decidir qual o novo dia em que o seu ciclo de faturação será reiniciado e o valor mensal será cobrado ao utilizador.

A Netflix irá mostrar aos utilizadores qual a data de faturação, para ajudar a decidir se querem ou não alterar este valor. Não está presente quantas vezes este valor poderá ser alterado, mas acredita-se que possa não ter qualquer limite.