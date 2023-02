Tal como a Apple, também marcas como a OPPO ou a Xiaomi parecem querer apostar no seu SoC proprietário. Este irá garantir um controlo total no que toca ao seu desempenho e a todos os restantes fatores. É precisamente a OPPO que parece agora estar pronta a mostrar a sua novidade nesta área.

Há um interesse cada vez maior por parte das marcas de smartphones em assumir o controlo total da produção dos seus equipamentos. Estas procuram lentamente ocupar o espaço que as grandes fabricantes têm, testando as suas criações em cenários reais e cada vez mais complexos.

É isto que temos visto na OPPO com os seus MariSilicon, que têm mostrado o que esta é capaz de criar, quer para o Bluetooth, quer para as fotografias. Agora a marca parece querer ir mais longe e lançar em breve o seu SoC proprietário, num dos seus smartphones.

Não é a primeira vez que este tema surge em público, com informações claras a terem surgido no passado. Estas mostraram que a OPPO estava a avançar no terreno da Qualcomm e da MediaTek, com a criação do seu primeiro SoC, desenhado internamento e pronto para ocupar espaço nos smartphones da marca.

Esse passo parece agora muito mais perto de se tornar realidade, segundo informações que surgiram. Curiosamente vieram de um responsável da MediaTek, que num evento revelou que a OPPO quer mesmo avançar com o seu SoC e já o tem num estado avançado de preparação.

Este responsável revelou que o a próxima novidade da OPPO está já num estado "taped out", o que significa que está desenhado e pronto para entrar em produção. Os prazos avançados colocam a OPPO a começar a usar a sua nova produção já em 2024 nos equipamentos.

Algo que ainda não é sabido é quem irá produzir este novo SoC da OPPO. Mesmo com a informação a chegar pelas mãos da MediaTek, não é claro que seja este fabricante a receber as encomendas da empresa chinesa de smartphones.