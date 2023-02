A Microsoft está a preparar um novo Edge, com a presença da IA e do ChatGPT. Estas melhorias vão garantir um browser ainda melhor, mas parecem não estar a chegar sozinhas. Uma novidade foi também revelada agora e traz para o Edge uma VPN para garantir a segurança dos utilizadores.

O ritmo a que as novidades do Edge estão a surgir é muito grande. A Microsoft quer garantir ao seu browser ainda mais funcionalidades, ao mesmo tempo que o torna mais seguro e com a capacidade de garantir a proteção aos utilizadores.

Se temos visto nos últimos dias uma verdadeira revolução neste software, a gigante do software tem ainda mais novidades na calha. Estas fazem parte do plano da empresa para tornar o seu browser um padrão da indústria e, naturalmente, a escolha de todos na Internet.

A mais recente novidade da Microsoft foca-se de forma clara na segurança dos utilizadores e proteção destes na Internet pelo Edge. Falamos da presença de uma VPN integrada dentro deste browser, que poderá ser usada da forma mais simples possível, sem qualquer configuração do utilizador.

A simplicidade de utilização é ainda mais visível no que toca à sua utilização na vertente da escolha dos pontos de destino. Não é possível definir qualquer país ou região, sendo essa gestão feita pela Microsoft, mais uma vez de forna transparente para o utilizador.

Por agora esta VPN do Edge dá ao utilizador um volume de dados elevado para a sua navegação na Internet durante um mês. Falamos de 15GB que vão estar disponíveis. Mais tarde, e como a empresa referiu antes, deste deverá ficar limitado a 1GB, o suficiente para fazer as suas compras e aceder a outros dads mais sensíveis.

Esta novidade está a ser alargada a mais utilizadores nas próximas semanas. A Microsoft quer trazer ao seu browser mais segurança e assim proteger os utilizadores e os seus dados. Esta é uma funcionalidade que a Google ainda não colocou no Chrome e que provavelmente não o irá fazer no futuro.