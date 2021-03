Live Audio no Rooms do Facebook poderá ser o próximo concorrente da app Clubhouse

Nas últimas semanas, com o boom do Clubhouse, muitas têm sido as notícias que dão conta que várias empresas se estão a preparar para entrar no segmento da comunicação apenas com áudio. O Facebook, através da sua rede social Instagram, já tinha dado sinais de que queria explorar essa vertente e agora as notícias surgem associadas ao Rooms.

O Messenger Rooms, em breve, poderá oferecer a funcionalidade de salas apenas para conversar através de áudio.

O Clubhouse é um dos serviços de comunicação mais populares da atualidade onde, em salas com temas específicos, os utilizadores podem entrar, ouvir falar sobre os temas e pedir para entrar, caso tenham algo para acrescentar. A app está disponível apenas para iOS, ainda que se consiga contornar essa limitação através desta app para Android… mas cuidado com as apps que andam pela Play Store.

O Facebook tem ao seu dispor todas as ferramentas para replicar este conceito nos seus serviços e, assim, levá-lo a um enorme número de pessoas, sem grandes limitações.

Já em fevereiro, o New York Times tinha avançado com a notícia de que um recurso semelhante ao Clubhouse estaria a ser explorado pelo Facebook, mas agora há algo mais concreto.

Facebook prepara o seu concorrente ao Clubhouse?

Através do código da app de testes do Facebook para Android, um engenheiro, Alessandro Paluzzi, encontrou o recurso, o que acaba por explicar melhor quais serão os planos da empresa para o futuro.

Ao abrir uma sala no Rooms, o utilizador vai poder escolher entre três opções de salas: Live Audio, Audio ou Video. Será então através do Live Audio que o utilizador poderá falar para uma sala onde apenas o vão poder ouvir, segundo o que é descrito. Isto é diferente de criar uma sala de Áudio, onde todos os intervenientes poderão conversar entre si, sem mostrar qualquer imagem.

Apesar de suportar até 50 utilizadores, no Rooms não é possível criar uma transmissão pública. Com esta nova funcionalidade essa realidade vai mudar. Segundo o que é descrito, qualquer pessoa poderá aceder a uma transmissão de áudio, sem ter que abrir as salas no Messenger.

Entretanto, o Facebook já confirmou ao TechCrunch que as imagens são exemplos dos “esforços exploratórios de áudio” da empresa. Como acontece com qualquer produto experimental, porém, o produto final (se vier efetivamente a chegar ao mercado) poderá ser totalmente diferente.