Procura um iPhone 12? iServices já vende recondicionados

Na iServices já está disponível para venda o novo modelo do iPhone assim como vários acessórios. Os equipamentos são recondicionados, um segmento onde a iServices tem apostado muito nos últimos anos.

É verdade que o equipamento novo não é propriamente barato, mas sendo recondicionado pode poupar sempre uns trocos ao mesmo tempo que está a ser amigo do ambiente.

iServices vendeu mais de 2 mil iPhones recondicionados em 2020

De relembrar que em 2020, a iServices vendeu mais de 2.000 iPhones recondicionados. A empresa está a operar no ramo dos equipamentos recondicionados apenas há cerca de dois anos, mas de acordo com o administrador da empresa, Bruno Borges, “temos sentido o negócio em crescente expansão e, presentemente, somos já um player de referência neste mercado.

A aquisição deste tipo de equipamentos apela a uma atitude ambientalmente consciente, uma vez que permite reciclar, reutilizar e prolongar a vida útil de milhares de equipamentos eletrónicos

iPhone 12 é sempre uma boa compra…

Ainda relativamente ao iPhone 12, de referir que vem também rotulado como mais resistente, em comparação aos anteriores modelos de smarphones Apple, devido ao Ceramic Shield. Este vidro é o mais duradouro alguma vez visto num smartphone. O novo smartphone da Apple, surge no mercado em 4 versões: o iPhone 12, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max e, por fim, o modelo mais pequeno, o iPhone 12 Mini.

Se é fã de fotografia, o iPhone 12 vem com uma panóplia de novidades que não podemos deixar de realçar. O Modo Noite está de regresso e, desta vez, funciona também nas câmaras grande angular e ultra angular, tendo ambas a capacidade de entrada de luz 27% mais alta. Assim, torna-se possível tirar fotografias ou fazer uma gravação de vídeo com maior detalhe e cor, independentemente da luz ambiente.

O novo smartphone da Apple, traz ainda a função Deep Vision, que analisa as diferentes disposições do objeto, de maneira a maximizar os detalhes, consoante a luz do espaço. Por fim, destacamos o HDR Inteligente 3, funcionalidade que permite um maior equilíbrio dos elementos, o realce no que se pretende focar, tudo de forma automática. O iPhone 12 vêm com 12MP em todas as suas câmaras, frontais e traseiras.

Mas as novidades não ficam por aqui! Se a nível vídeo e fotográfico, assistimos a todas estas evoluções, a Apple não descartou toda uma nova versão dos ecrãs dos seus smartphones. O iPhone 12 revoluciona o mercado dos smartphones ao apresentar um ecrã à altura das capacidades anteriormente mencionadas. Assistimos então a um salto do LCD para o OLED, permitindo uma maior qualidade de imagem. Agora, ao contrário do que víamos com os ecrãs LCD, com os ecrãs OLED, cada pixel emite a sua luz, tornando as imagens e o texto muito mais nítido e cores mais vibrantes.

Outra novidade que não podemos deixar de destacar é o facto de o iPhone 12 ser compatível com a rede de nova geração 5G, a rede mais rápida de sempre, capaz de fazer uploads e downloads em tempo record.

Não só de novidades este modelo é feito e, tal como temos visto desde o iPhone X, a Apple tem apostado nos dados biométricos, como meios de segurança. Assim, tal como em todos os modelos lançados pela marca, desde 2017, o novo iPhone 12 vem com Reconhecimento Facial, como forma de verificação de segurança, também conhecimento por FaceID.

iServices