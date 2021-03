Quer ter o Clubhouse no Android? Agora já é possível graças a esta app

O Clubhouse é a app do momento e um exemplo que muitas redes sociais estão a seguir. Com os seus canais de comunicação áudio consegue mudar a forma como os utilizadores interagem entre si e como comunicam.

A decisão de limitar esta rede social ao iOS limita a sua utilização, mas serve como plataforma de testes. Mesmo sendo pedida uma versão Android, esta tarda em chegar. Agora, quem quer aceder ao Clubhouse no Android já o pode fazer ainda que não numa app oficial.

Clubhouse, uma nova rede social

Cada vez mais utilizadores estão interessados em testar o Clubhouse e o que oferece aos utilizadores. Esta rede social optou por uma abordagem completamente diferente para a interação dos utilizadores. Apenas podem comunicar por voz, em salas dedicadas e que podem ser assistidas.

Com um sistema de convites próprio, apenas os utilizadores com iOS podem aceder ao Clubhouse, deixando assim de fora quem usa o Android. A rede social já prometeu para breve uma versão para o sistema da Google, mas esta tarda em chegar, mesmo que para testes.

Houseclub é a alternativa para o Android

Agora, e para antecipar o que vai ser possível aceder, surgiu a app Houseclub, que funciona apenas em Android. Esta traz assim, ainda que de forma não oficial, o Clubhouse para o Android. Assim, qualquer um pode aceder a esta rede, independentemente do sistema operativo usado.

Tudo aparenta funcionar da mesma forma que a versão para iOS, dependendo ainda do convite que é obrigatório. De resto, e após o SMS de confirmação, ficam com acesso às salas disponíveis e a tudo o que os oradores estiverem a partilhar com os restantes utilizadores.

Sistema da Google pode usar esta rede social

Claro que fica sempre a dúvida da segurança desta app. O Clubhouse é uma das apps mais exploradas pelos hackers para enganar os utilizadores Android. Para evitar esta situação, todo o código está no GitHub e pode ser explorado e analisado.

Esta é, por agora, a porta para os utilizadores do sistema da Google explorarem o Clubhouse. A app Houseclub pode ser descarregada diretamente do GitHub e instalada depois localmente. Se estão curiosos sobre a nova rede social, testem esta versão, mas garantam antes que alguém arranja o tão desejado convite.