Instagram: Agora, qualquer utilizador pode partilhar links nas histórias

Antes, apenas os utilizadores verificados ou com mais de 10.000 seguidores podiam adicionar às suas histórias o swipe-up, por forma a direcionar a sua audiência para um conteúdo específico através de links. Então, depois de dar uma nova cara a esta funcionalidade, o Instagram está a disponibilizá-la a todos os utilizadores da plataforma.

Agora, qualquer pessoa poderá adicionar links às suas histórias.

Recentemente, o Instagram anunciou uma a atualização que será muito bem recebida: qualquer pessoa pode adicionar links às suas histórias, independentemente do número de seguidores que reúna, e de a sua conta ser verificada.

Anteriormente, esta funcionalidade estava apenas disponível para aqueles utilizadores com mais de 10.000 seguidores, ou cujas contas fossem verificadas. No entanto, o Instagram começou a perceber, pelo feedback que recebia da comunidade da plataforma, que outros utilizadores (que não eram elegíveis, tendo em conta os requisitos) também gostariam de “partilhar coisas importantes com a sua família e amigos”, independentemente do tamanho da sua conta.

Desde organizar e educar em torno da equidade, justiça social, e bem-estar mental até mostrar novos produtos aos clientes, a partilha de links é útil de muitas maneiras, por isso, agora estamos a dar acesso a todos.

Disse o Instagram num comunicado de imprensa.

Além disso, revelou que trabalhará no sentido de assegurar que as contas que partilhem conteúdos nocivos através do autocolante, como discurso de ódio e desinformação, perdem o acesso à funcionalidade.

Já todos podem adicionar links nas histórias do Instagram

Então, caso ainda não se tenha deparado com esta nova funcionalidade ou esteja na dúvida de como incluir links nas suas histórias, saiba que é muito simples.

Em primeiro lugar, terá de tirar a fotografia ou carregar o conteúdo que pretende publicar na sua história, bem como tratar da sua personalização. Depois, deverá selecionar a ferramenta Autocolante (sticker), na parte superior do seu ecrã, e, de entre as várias opções disponíveis, deverá selecionar a opção Ligação (link). Posteriormente, deverá adicionar o link que pretende disponibilizar, alterar as variações de cor, se assim o desejar, e, então, basta dispô-lo como quiser na sua história.

No comunicado de imprensa, o Instagram revelou que está a trabalhar em formas de personalizar ainda mais o autocolante, para que seja cada vez mais claro para os utilizadores o destino do link.

Esta nova atualização deverá começar a chegar, em breve.

