Instagram vai retirar o swipe-up das histórias

Sempre que um utilizador do Instagram, com mais de 10.000 seguidores ou verificados, queria redirecionar os seguidores de uma história para alguma plataforma externa, podia recorrer ao swipe-up. Contudo, a rede social confirmou que esta funcionalidade será redesenhada.

A partir do dia 30 de agosto, ao invés do swipe-up, os utilizadores terão à disposição um sticker com o link externo.

Segundo confirmou, o Instagram está a planear suspender a funcionalidade de swipe-up presente nas histórias dos utilizadores com mais de 10.000 seguidores. Aquela permitia que os seguidores fossem redirecionados para uma qualquer plataforma externa.

A partir de 30 de agosto, em vez de deslizar para cima, por forma a aceder ao conteúdo externo, o Instagram disponibilizará stickers: autocolantes que podem ser adicionados às histórias e redirecionarão os utilizadores, após tocarem neles (como já acontece com a localização ou as hashtags, por exemplo).

O Instagram diz estar a suspender a funcionalidade de swipe-up para “simplificar a experiência de criação de histórias”, bem como garantir mais “controlo criativo”, uma vez que o swipe-up não era personalizável e os stickers serão. Além disso, outra diferença significativa prende-se com o facto de os seguidores não poderem responder a uma história onde tenha sido adicionado um link em swipe-up, ao passo que poderão fazê-lo quando o link estiver anexado a um sticker.

Em junho, o Instagram começou a testar os novos stickers nas contas de vários utilizadores. Nessa altura, Vishal Shah, o então chefe de produto da rede social, revelou ao The Verge que os stickers se encaixavam mais na forma como as pessoas utilizam a plataforma, atualmente. Mais do que isso, disse que o objetivo passava por distribuí-los amplamente.

Para já, o Instagram diz que os stickers ficarão disponíveis apenas para as pessoas que já tenham acesso ao swipe-up. Todavia, ainda está a avaliar a forma como vai lançar a funcionalidade.