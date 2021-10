Os resultados trimestrais da Apple são sempre esperados, para avaliar como a empresa desempenhado no mercado. Por norma, esta apresenta um crescimento, mas desta vez não foi esse o cenário apresentado.

A apresentação foi feita há momentos por Tim Cook e desta vez os resultados do trimestre ficaram abaixo do esperado, mas com crescimento em várias áreas importantes. Vamos conhecer como foi o penúltimo trimestre de 2021 para a Apple.

Um trimestre importante, mas abaixo do esperado

A expetativa para o terceiro trimestre de 2021 da Apple era elevada. Os analistas e a própria bolsa de valores tinham apresentado valores elevados para este trimestre, algo que acabou por ficar acima dos valores apresentados.

Os números são, ainda assim, impressionantes e revelam o bom desempenho da Apple nos diferentes mercados onde está presente. Do que foi apresentado, a gigante de Cupertino teve nos últimos 3 meses uma receita de 83,4 mil milhões de dólares, um crescimento de 29% face ao ano anterior. O lucro para este período foi de 20,5 mil milhões de dólares.

Vendas do iPhone, iPad e outros a crescer

As receitas do iPhone atingiram os 38,9 mil milhões no terceiro trimestre de 2021, um crescimento significativo face aos 26,4 mil milhões que teve em 2020. No que toca ao iPad, as receitas cresceram 21%, conseguindo um valor de 8,3 mil milhões de dólares. O Mac quase não se alteraram, ficando nos 9,2 mil milhões.

No campo dos serviços, o crescimento continuou a ser a nota dominante, ficando nos 8,8 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 26% face ao ano anterior. O segmento dos Vestiveis, Casa e Acessórios cresceram 11% face a 2020, conseguindo 8,8 mil milhões de dólares.

Base das receitas já eram esperadas pela Apple

Foi neste trimestre que a Apple lançou e iniciou as vendas do iPhone 13, bem como do novo iPad de 10,5 polegadas e do iPad mini. Mesmo tendo chegado apenas no final do trimestre, os valores do trimestre beneficiaram das vendas significativas do iPhone e outros dispositivos, que não abrandaram.

Curiosamente, e tal como as restantes fabricantes, a falta de chips teve um impacto grande no trimestre da Apple. Segundo Tim Cook, as perdas graças a esse fator atingiram os 6 mil milhões. Também neste trimestre a Apple não apresentou previsões, dado que a imprevisibilidade é ainda grande.