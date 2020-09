Facebook é a rede social em que os utilizadores menos confiam

As redes sociais são plataformas onde colocamos uma parte importante dos nossos dados pessoais, seja para criar uma conta, seja nas nossas publicações diárias. Nesta categoria, o Facebook é, sem qualquer dúvida, a rede social mais utilizada em todo o mundo e por qualquer faixa etária. Mas será que isso é sinónimo de segurança?

Neste sentido, um recente estudo norte-americano chegou à conclusão que, de todas as redes sociais, o Facebook é aquela em que os utilizadores menos confiam, seja na privacidade, proteção dos dados ou anúncios. Até o polémico TikTok foi considerado de maior confiança.

Facebook é a rede social em que menos as pessoas confiam

De acordo com um estudo designado “US Digital Trust Survey”, o Facebook é a rede social menos confiável de todas, nomeadamente na segurança, pelo menos nos EUA.

O estudo foi levado a cabo pela empresa de pesquisas Insider Intelligence, e para o efeito foram entrevistados 1.865 norte-americanos adultos, via Internet, com idades entre os 18 e os 74 anos. Os inquéritos foram realizados entre os dias 28 de maio e 3 de junho de 2020.

A empresa questionou os participantes sobre o grau de confiança que estes têm nas plataformas digitais, nomeadamente nas redes sociais Facebook, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, YouTube e Instagram.

Para determinar o grau de confiança de cada rede social, foram utilizados os seguintes critérios:

Legitimidade: Se os utilizadores julgam que provavelmente vão ver conteúdos enganosos na rede social

Se os utilizadores julgam que provavelmente vão ver conteúdos enganosos na rede social Segurança: Se se sentem confiantes de que a plataforma social protege os seus dados e privacidade

Se se sentem confiantes de que a plataforma social protege os seus dados e privacidade Experiência de anúncio: Se consideram que a plataforma exibe anúncios irritantes

Se consideram que a plataforma exibe anúncios irritantes Relevância de anúncios: se acham que a plataforma mostra anúncios relevantes

se acham que a plataforma mostra anúncios relevantes Comunidade: Se os utilizadores se sentem seguros ao participar e publicar na rede social

Depois de realizados os inquéritos, a empresa analisou todos os dados e divulgou os resultados.

Utilizadores confiam mais no TikTok do que no Facebook

As redes sociais LinkedIn, Pinterest e Reddit são aquelas em que os utilizadores norte-americanos mais confiam, seguidos do Instagram, Snapchat e TikTok. Por fim, encontram-se o Twitter, YouTube e, em último, o Facebook.

A rede social de Mark Zuckerberg ficou em último de uma forma geral. Segundo os analistas, este resultado pode ainda ser consequência do escândalo do Cambridge Analytica em 2018.

No que respeita à Legitimidade, o Facebook conseguiu também os piores resultados. Ou seja, 62% dos utilizadores dos EUA são da opinião que, provavelmente, a popular rede social vai mostrar conteúdo enganoso. Por outro lado, 55% concorda um pouco que a plataforma lhes mostra conteúdos relevantes.

Outro resultado interessante é que as participantes do sexo feminino tendem a sentir-se menos seguras ao participar e publicar nas redes sociais, em comparação aos homens. Este facto foi evidenciado sobretudo no LinkedIn (21%) e no YouTube e TikTok (ambas com 15%).

No Pinterest, por exemplo, 33% concorda fortemente que a plataforma mostra mais anúncios relevantes do que irritantes (12%). Mas no Facebook 26% concorda que os anúncios são relevantes mas a mesma percentagem também considera os anúncios irritantes. Já no YouTube, 31% dos entrevistados diz que os anúncios são irritantes e apenas 27% os considera relevantes.

