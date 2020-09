Careto, o Carnaval transmontano em videojogo

Apesar de ser uma tradição centenária, os Caretos têm-se tornado mais mediáticos nos últimos anos, dada uma maior cobertura (e merecido valor) dado pela comunicação social e restantes entidades oficiais.

Trata-se de uma tradição transmontana que uma equipa de desenvolvimento portuguesa está a recuperar para videojogo. Venham conhecer o Careto.

Caretos, um Património Cultural Imaterial da Humanidade

Os Caretos, declarados de Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2019, são uma tradição transmontana que se perde no tempo e que levam a cultura e História de Portugal.

Presume-se que seja uma tradição relacionada com a entrada na Primavera, altura ancestralmente apontada a uma época de maior luz, mais cor e maior fertilidade dos campos. Não se sabe ainda exatamente quando a tradição teve início, suspeitando-se que tenha sido anterior aos Romanos e desde então tem sobrevivido, muito pelo esforço das populações de Podence e outras terras transmontanas.

“Inseridos nas festividades de Inverno, tão características na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, os Caretos de Podence representam imagens diabólicas e misteriosas que todos os anos desde épocas que se perdem no tempo saem à rua nas festividades carnavalescas. Interrompendo os longos silêncios de cada Inverno, como que saindo secretos e imprevisíveis dos recantos de Podence, surgem silvando os «Caretos» e seus frenéticos chocalhos bem cruzados nas franjas coloridas de grossas mantas” é a discrição mais apropriada que podemos encontrar no seu site.

Mergulhando na raiz profana e carnal, o verdadeiro motivo que move o Careto é apanhar raparigas para as poder chocalhar.

Caretos – o videojogo

Na sua essência, Careto é um puzzle-platformer 2D em desenvolvimento para a plataforma mobile e, possivelmente, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Começou por ser um projeto académico a solo, do estúdio MA Studios, com o objetivo de usar uma forma de comunicação interativa para fazer chegar às gerações mais novas uma tradição portuguesa centenária. Não havendo ainda uma data de lançamento, a versão Vertical Slice será disponibilizada ao público brevemente.

Preocupação cultural

O desenvolvimento deste jogo, apresenta mais preocupações que vão mais além do simples entretenimento. Sendo uma tradição portuguesa e, tenso sido inclusive declarada, de Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, trata-se de um pedaço da nossa Cultura que tem de ser salvaguardada.

E esse é também uma das maiores preocupações das pessoas de Podence: a de passar a tradição de geração em geração e preservar os Caretos.

Hoje em dia, os rapazes e raparigas da aldeia mascaram-se de Facanito (nome oficial de um Careto criança) para aprenderem sobre a tradição que dá identidade a esta aldeia.

Os MA Studios tentam com o seu jogo Careto, fazer a sua parte e manter viva a tradição de uma forma diferente e, ao mesmo tempo, divertida.

O jogo acompanha todos os passos do ritual do Careto: construir o fato, colecionar chocalhos, provocar as pessoas na rua e completar a grande escultura de Careto construída todos os Carnavais para a Queima do Entrudo.

Careto encontra-se ainda em desenvolvimento e pretende chegar esta tradição às gerações mais novas e aos mais curiosos.

Para quem procure mais informações sobre o desenvolvimento de Careto, podem aceder aqui.