Os ânimos parecem ainda estar inflamados após o Facebook e Twitter terem banido Trump das suas redes. De acordo com informações agora reveladas, a equipa de segurança interna do Facebook alertou os funcionários a não usar ou carregar qualquer equipamento da marca do Facebook em público.

O alerta deixa os funcionários de aviso para possíveis retaliações após a rede social ter banido a conta de do presidente Donald Trump, depois da invasão ao Capitólio dos EUA no passado dia 6 de janeiro.

Caso trump: Facebook alerta funcionários para violência

Os EUA ainda recuperam de um ataque sem precedentes à sua liberdade e às instituições que a representam. Assim, depois de uma violenta tentativa de golpe no Capitólio por parte dos seguidores de Trump, as redes sociais Twitter e Facebook baniram as contas do ainda presidente dos Estados Unidos. A rede social avisou os seus funcionários para possíveis retaliações.

À luz dos eventos recentes, e para errar no lado da cautela, a segurança global está a encorajar todos a evitar usar ou carregar itens com a marca do Facebook neste momento.

Disse o memorando sem, aparentemente, mencionar o nome de Trump. O aviso foi publicado num quadro de mensagens interno para os funcionários da empresa.

Embora o memorando não pareça dizer explicitamente que os funcionários do Facebook correm o risco de ser agredidos fisicamente por apoiantes de Trump, é fácil ler nas entrelinhas. Conforme foi possível ver, o ataque ao símbolo da democracia do país foi trágico para muitas pessoas, cinco delas perderam a vida. Como resultado, as autoridades estão em alerta máximo para possíveis ações violentas nas próximas semanas.

As redes sociais são hoje um alvo

Apesar de vivermos numa pluralidade de meios de comunicação, não é surpresa nenhuma vermos a importância que tem hoje as redes sociais. Como tal, estas estão preocupadas contra as possíveis ações de grupos com a reação de grupos de extremistas perigosos que seguem Trump.

A verdade é que a forma como Trump sempre usou estas redes, trouxe para as mesmas um poder nunca antes conseguido. Assim, se por um lado temem agora represálias, elas foram nos últimos 4 anos o canal privilegiado para Donald Trump ter dito o que entendia, da forma que queria e com o filtro que escolhia. As redes ganharam muito com isso.

Insultos, notícias falsas, factos por confirmar e tudo o que se possa imaginar foi dito e propagado para milhões de pessoas em todo o mundo através do Twitter e do Facebook. Estas redes foram igualmente relevantes na estratégia política nas eleições que elegeram Donald Trump, conforme ficou provado nos diversos escândalos que chegaram a público.

Assim, o Facebook e o Twitter podem ter feito a coisa certa ao banir Trump após a tentativa de golpe no Capitólio. Contudo, é tarde demais para chamar a liderança dessas empresas de qualquer coisa que não seja cúmplice dos danos que Trump fez ao país. Segundo alguns analistas, muito provavelmente não haveria presidência de Trump sem Twitter e Facebook.

Portanto, estas ações contra as redes, também se deve ao que as empresas por trás dos canais permitiram e ganharam.