TOP artigos mais vistos em 2019 no Pplware

Mais um ano a fechar, mais uma altura de retrospeção deste tempo que passou a correr. Foi mais um ano carregado de novidades tecnológicas e com alguns milhares de artigos publicados aqui no Pplware.

O tema Mobile foi inegavelmente mais forte, mas também as análises, os vídeos, as dicas e temas com alguma controvérsia nos fizem chegar a mares nunca antes navegados. Foram mais de 150 milhões de páginas por mais de 100 milhões de visitantes. Mas quais terão sido os artigos mais vistos do ano?

Janeiro

O campo magnético da Terra está a mexer-se e os geólogos não sabem a razão.

O movimento errático do polo magnético norte força os especialistas a atualizar o modelo que ajuda na navegação global. Afinal, o que está a acontecer com o planeta Terra?

Fevereiro

A Google Play Store alberga um número crescente de aplicações móveis ou simplesmente apps para o seu dispositivo Android. Abrangendo diversas áreas, da produtividade à personalização e diversão com várias ofertas para cada uma destas áreas.

Hoje, a proposta será dar-lhe 5 novas apps premium que estão temporariamente gratuitas na Play Store para instalar no seu smartphone ou tablet.

Março

A relação dos utilizadores do Facebook com a rede social tem vindo a deteriorar-se desde que os recentes problemas de privacidade surgiram. O Facebook tem tentado alterar esta ordem de eventos, nem sempre com sucesso.

Seguindo esta linha de pessimismo contra o Facebook, um dos fundadores do WhatsApp veio a público lançar um desafio. Pediu a quem estava consigo numa palestra para que eliminem as contas de Facebook.

Abril

O mês de abril está prestes a terminar, mas ainda há tempo para assistir a novas séries Netflix acabadinhas de estrear ou com novos episódios.

Prepare as pipocas e venha conhecer as melhores novidades desta semana.

Maio

Aplicações para smartphones existem milhares, no entanto, há algumas que são quase obrigatórias nos nossos dispositivos. Recentemente a SensorTower deu a conhecer o TOP 20 das aplicações mais populares, no primeiro trimestre de 2019, para o segmento mobile.

Veja se tem todas as apps instaladas que fazem parte deste TOP 20.

Junho

Há uma tendência crescente no mundo mobile, a adoção do modo escuro ou dark mode para os nossos smartphones e dispositivos móveis. Agora, temos mais uma app para Android a adotar este novo esquema de cores, a aplicação nativa da pesquisa Google. Em seguida, temos já vários exemplos das novidades.

É a app de pesquisa Google, presente, por exemplo, no ecrã principal dos smartphones Android.

Julho

Uma vez mais centenas de estudantes do ensino público obrigatório, irão receber gratuitamente os seus manuais escolares através da plataforma MEGA. A medida abrange os alunos até ao 12º ano de escolaridade e muitos já podem solicitar os vouchers.

Há que ter em atenção que, para já apenas estão disponíveis para alguns anos de escolaridade. Sendo que os restantes ficarão disponíveis apenas a 1 de agosto.

Agosto

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Este astro é observável da Terra a olho nu e recolhe a preferência de muitos astrónomos pela magia das suas cores, cicatrizes que são abissais impactos no planeta. Nesse sentido, um astrónomo amador captou algo espetacular com o seu telescópio caseiro, na passada quarta-feira.

Conforme iremos ver nas imagens, o astrónomo amador gravou acidentalmente um flash brilhante na superfície de Júpiter. Foi algo tão grande que a explosão foi vista da Terra, a 628.000.000 Km de distância.

Setembro

Tem um smartphone ou tablet Android? Temos novamente más notícias! Recentemente foram descobertos 24 apps que estão infetados com o novo malware ‘Joker’.

Se tem uma das apps da lista seguinte, deve removê-las de imediato do seu smartphone ou tablet.

Outubro

A Play Store tem mecanismos de proteção dos utilizadores, mas por norma só são acionados quando os problemas surgem. Nesses momentos as apps são removidas da loja de aplicações do Android e os utilizadores alertados para os problemas.

É precisamente um desses processos que agora está a decorrer. Existem 15 apps que foram identificadas como malware e que devem imediatamente ser removidas de qualquer smartphone Android.

Novembro

Os motores elétricos são de engenharia mais simples que os motores a combustão. As marcas estão a produzir de raiz novos motores para os seus carros. Isso leva-nos para outro grande negócio. E se existissem motores elétricos universais e cada marca eletrificava os seus carros conforme entendiam?

Pois bem, há já marcas a trabalhar nos motores elétricos universais que vão poder transformar qualquer carro num veículo elétrico.

Dezembro

É verdade que ninguém gosta de ser apanhado por um radar de velocidade. No entanto, estas e outras ações são importantíssimas no âmbito da segurança rodoviária. Numa evolução dos mecanismos de segurança, há agora radares que conseguem registar quem vai ao telemóvel enquanto vai a conduzir.

Os novos radares recorrem à inteligência artificial para avaliar e registar o comportamento dos condutores.

Ano 2019

Mais uma vez, os perigos na Internet são o que mais deixam os nossos visitantes em estado de alerta… e não é para menos. Nesta área, o nosso papel é de informação, ajuda e sensibilização, num mundo tecnológico em constante evolução.

Novas tecnologias que apoiam no dia-a-dia e uma mudança nos hábitos lá em casa, no que diz respeito ao consumo de conteúdos, que faz da Netflix a plataforma preferida dos nossos visitantes. Também a mudança de paradigma nos carros, cada vez mais elétricos, fazem despertar o interesse em conhecer mais sobre o que será o futuro. Oferecemos também muitos prémios em mais de 30 passatempos, com dezenas de milhar de participantes.

No pódio do ano fica assim o artigo “Chegaram os motores elétricos universais. Qualquer carro pode ser um elétrico?” com o 3º lugar, um artigo publicado em final de novembro. O 2º lugar vai para o artigo “Alerta Android: Se tem uma destas 24 apps remova-as já“, um assunto que deu que falar na peimeira metade de setembro.

O 1º lugar, que foi também o artigo mais visto no mês de outubro, incide precisamente na segurança Mobile e nos perigos que podemos correr com uma utilização descuidada do sistema operativo móvel com maior número de utilizadores, o Android. Com bem mais de meio milhão de carregamentos de página, faz dele o segundo artigo mais visto de sempre no Pplware.

Em nome da equipa do Pplware, votos de um ano 2020 carregado de saúde e sucessos.

Deixe as suas sugestões para o ano de 2020!