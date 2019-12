Votos de Próspero Ano de 2020

O Planeta deu mais uma volta à sua estrela e o ano de 2019 chegou ao fim. Foi um ano fantástico com muitas novidades tecnológicas, desafios à escala global e ambições do tamanho do Universo. Falou-se muito do Espaço, do Sol, da Lua e de Marte. Usou-se a tecnologia para ajudar o planeta e o carro elétrico foi muitas vezes tema de conversa. O smartphone esteve sempre no centro das atenções, cada vez agrega mais a vida das pessoas. Sim, foi um ano fabuloso.

O Pplware, toda a sua equipa, os parceiros e, essencialmente, os seus milhões de seguidores, deram um sentido muito mais profundo à qualidade da informação. Ciência e tecnologia é o mote para 2020.

Em nome da equipa Pplware, desejamos um próspero Ano de 2020. Saúde, paz e sucesso.

Vítor Martins | Pplware.com