E se o Windows 10 fosse desenvolvido pela Apple, como seria?

A Apple, desde a sua formação, dá uma importância acrescida ao rigor gráfico e funcional nos seus produtos. O tão falado look&feel sempre foi uma espécie de imagem de marca da empresa de Cupertino. Dessa forma, até aplicações de terceiros têm regras apertadas para figurar nas lojas da empresa. Assim, como seria se, em vez da Microsoft, fosse a Apple a desenvolver o Windows 10?

Um vídeo, da autoria de Kamer Kaan Avdan, levanta um pouco o véu de como seria o Windows 10 se a Apple o desenvolvesse.

Windows 10 pela mão da Apple

Conforme todos os utilizadores sabem, o Windows 10 é um sistema operativo que corre em praticamente qualquer tipo de equipamento. Contudo, este sistema está longe de estar polido. As atualizações são um problema constante, ainda padece com o malware, a privacidade também necessita de atenção e procura ainda corrigir problemas herdados dos seus irmãos mais velhos.

Quando nos referimos aos problemas herdados, falámos, por exemplo, à tentativa que a Microsoft fez, no Windows 8, de o tornar “híbrido”. A empresa de Redmond procurou nesse Windows um desenvolvimento exclusivo capaz de governar qualquer tipo de dispositivo, de um PC a um smartphone.

O resultado foi um sistema confuso com uma interface dupla que não deixou ninguém satisfeito. Fizeram-se ouvir muitas queixas dos clientes “mais tradicionais” e que depois acabou mesmo por se tornar num fiasco, no segmento móvel.

E se o Windows fosse desenvolvido pela Apple?

Não, o Windows ainda é um produto em desenvolvimento e aperfeiçoamento. A Microsoft vem a aprimorar a interface do utilizador com o ajuste aqui e ali nas sucessivas atualizações do Windows 10. Além destes ajustes, há outros que a empresa quer fazer.

Nesse sentido, o criador Kamer Kaan Avdan, que já lançou vídeos para versões atualizadas do Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 11 e macOS 11 Ventura, fez um exercício de criatividade e questionou-se como seria o Windows 10 se estivesse nas mãos da Apple.

Claro que a Apple tem os seus próprios problemas, mas no que toca à integração de hardware e software, a experiência do utilizador é muito positiva.

Conforme podemos ver no vídeo, o resultado é muito interessante, mas fica aquém do tal look&feel puro Apple. O criador esforçou-se para produzir uma combinação elegante e com identidade. Mas o hábito já nos incutiu outras cores e outros ícones, por isso parece-nos estranho este Windows by Apple.

Os mosaicos do menu Iniciar e da barra de menus na parte superior da área de trabalho, são elementos amplamente usados no Mac e Linux, mas não no Windows.

O redesenhado Explorador de ficheiros inclui algumas novas opções no Acesso rápido: AirDrop e iCloud. Vemos o iMessage para Windows e, é claro, o Safari que substitui o Edge. O Centro de Ação foi redesenhado, assim como o Painel de Controlo e as notificações. Inclui um modo escuro elegante, wallpapers dinâmicos e permite desbloquear o PC recorrendo a um iPhone.

Em resumo… a Microsoft continuará a desenvolver e a melhorar o Windows 10, mas o caminho não será colar-se à Apple.