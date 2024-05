Operadora DIGI? ANACOM desafia MEO, NOS e Vodafone…

A chegada da operadora romena DIGI a Portugal foi tema de discussão no evento da APDC. A presidente da Anacom lançou o desafio às operadoras MEO, NOS e Vodafone para terem uma "reação criativa".

Digi? ANACOM espera que restantes operadoras tenham uma "reação criativa e competitiva"...

A presidente da Anacom, Sandra Maximiano, acredita que a chegada da operadora Digi a Portugal "trará espaço para que as oportunidades sejam maiores do que os riscos". Sandra Maximiano, referiu que a entrada da romena Digi "está para breve" e espera que as restantes operadoras tenham uma "reação criativa e competitiva".

Em breve um novo operador entrará no mercado, o que levará, esperemos, a uma reação criativa e saudavelmente competitiva dos operadores. A procura por conetividade está em expansão e haverá espaço para que as oportunidades sejam maiores do que os riscos Queremos viabilizar a aposta no investimento dos operadores. Para potenciar a concorrência na oferta de serviços aos utilizadores finais

No que diz respeito ao 5G, Sandra Maximiano referiu que..

As oportunidades de negócio e de monetização do 5G são múltiplas e variadas. A Anacom tem sido facilitadora da disponibilização de espetro, tendo autorizado vários ensaios e testes em tecnologias, assim como publicado diferentes estudos de caso e exemplos de aplicação de tecnologia

A Digi é uma empresa de telecomunicações com forte presença no mercado de TV Net Voz da Roménia, Hungria, Itália e Espanha (e com ofertas loucas). A operadora romena entrou em Portugal através do leilão 5G e é por aí que vai começar a sua operação.