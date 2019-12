É já em 2020 que chega às consolas (Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch) um jogo de futebol apresentado pelos seus desenvolvedores como sendo uma reinvenção dos jogos de gestão de futebol.

Venham conhecer Soccer, Tactics & Glory.

Os estúdios ucranianos da Creoteam, fundados em 2005, encontram-se a ultimar o lançamento de Soccer, Tactics & Glory para a Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

O jogo, que segundo os seus responsáveis, será uma reinvenção dos títulos de gestão de desporto, encontra-se previsto para Fevereiro.

De uma forma bastante interessante e visualmente cativante, o jogo permite aos jogadores a gestão completa do seu clube (assim como a criação do mesmo). Desde as divisões amadoras, até à 1ª Divisão, o objectivo será o de fazer crescer mais o nosso clube e respectivos jogadores, até ao patamar que todos os clubes almejam: títulos.

O jogo apresenta-se como uma combinação bastante peculiar de mecânicas de gestão, role playing, turnos, e futebol.

Soccer, Tactics & Glory é um titulo para quem aprecia futebol e jogos tácticos.

O jogador pode criar o seu clube, mas também os seus jogadores (com respectivas classes de jogador), participar em jogos e competições ganhando dessa forma XP (experiência) que lhe permitirá por sua vez a aprendizagem de novas habilidades.

Além disso, será ainda da responsabilidade do jogador a gestão das instalações de treino do clube que lhe permitirá melhorar os índices competitivos dos seus jogadores, valorizando-os e tornando-os assim activos do clube que podem ser vendidos com milhões de €uros de lucro.

O jogo apresenta desta forma uma considerável complexidade táctica e estratégica sendo curioso ver como a migração para as consolas será feita.

Mas mais que isso, o jogo também permite ao jogador o controlo dos seus jogadores em pleno jogo. Através de uma mecânica por turnos, o jogo decorre num campo visto numa perspectiva vertical e que apresenta um grafismo cartoon bastante interessante.

Fevereiro de 2020 será o dia em que Soccer, Tactics & Glory chega à Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.