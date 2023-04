UE concordou em apertar companhias aéreas para descarbonizar o setor da aviação

Tendo em vista a descarbonização do setor da aviação, a União Europeia (UE) acordou uma medida que exigirá a utilização de combustíveis mais sustentáveis.

De acordo com a Comissão Europeia, o setor da aviação é responsável por 13,9% das emissões de transporte na UE, sendo, por isso, a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa. Antes deste está apenas o transporte rodoviário.

Para resolver o problema e numa tentativa de descarbonizar o setor da aviação, a Comissão Europeia acordou novas regras que obrigam as companhias aéreas a utilizar combustíveis mais sustentáveis, em toda a UE.

Segundo noticiado pela Associated Press, ontem, a Comissão Europeia deu a conhecer um acordo alcançado pelos estados membros e pelo Parlamento Europeu. A decisão exige que os fornecedores misturem combustíveis de aviação sustentáveis com querosene, em quantidades crescentes, a partir de 2025.

A nova mistura de combustível também precisará de conter uma quantidade mínima de combustíveis sintéticos mais modernos e ecológicos, aumentando com o tempo.

Pelas previsões da Comissão Europeia, a medida deverá reduzir as emissões de carbono dos aviões em dois terços até 2050, em comparação com “um cenário de ‘nenhuma ação’, e deverá fornecer benefícios climáticos e de qualidade do ar".

A UE está a colocar todos os setores no caminho da neutralidade climática, com as medidas necessárias para cumprir as nossas metas climáticas de 2030 e 2050. A UE está pronta para descolar em direção a um futuro mais sustentável para a aviação.

Partilhou Frans Timmermans, o comissário da UE responsável pelo Pacto Ecológico Europeu.

Um dos objetivos da UE passa por alcançar a neutralidade climática até 2050. Segundo mencionou, para isso, precisa de reduzir as emissões do transporte em 90%, em comparação com os níveis de 1990.

Agora, para entrar em vigor, o acordo precisa da aprovação formal dos legisladores da UE e dos estados-membros.