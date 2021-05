Terminado o primeiro teste para extrair lítio geotérmico, em França

Com a emergência dos carros elétricos e até ser encontrada uma forma mais viável de produção, o lítio é um dos principais componentes das baterias, além de muito contestado. Portanto, à medida que a necessidade cresce, tem de lhe ser dada resposta. Exemplo disso é um teste piloto de extração de lítio geotérmico.

Duas empresas completaram com sucesso o seu primeiro teste piloto de extração de lítio geotérmico, em França.

Extração de lítio geotérmico bem sucedida

De forma a dar resposta à emergência da mobilidade elétrica e à crescente procura por carros elétricos, as empresas têm investido na exploração do lítio. Mais do que isso, na procura de soluções mais amigas do ambiente que correspondam às suas necessidades para produção de baterias.

Uma das melhores opções em cima da mesa é, para já, o lítio geotérmico.

Nesse sentido, a empresa mineira Eramet e a empresa de energia Électricité de Strasbourg anunciaram a conclusão com sucesso do seu primeiro teste de extração de lítio geotérmico em Alsácia, França. As duas empresas conseguiram obter o mineral de uma salmoura na central geotérmica de Rittershoffen.

Uma salmoura geotérmica é uma solução salina quente e concentrada encontrada no subsolo. Após circular através das rochas, enriquece-se com materiais como, no caso, o lítio. A extração do mineral a partir daí reduz o impacto ambiental, na medida em que as emissões de carbono são muito baixas.

Então, esta poderia ser uma opção mais sustentável para a obtenção do mineral, uma vez que, agora, mais do que reduzir as emissões dos veículos enquanto estão em andamento, é importante reduzir a pegada ambiental da sua produção.

Teste confirma o potencial do processo

As equipas da Eramet utilizaram um processo de extração direta desenvolvido como parte de um projeto próprio chamado Centenario Lithium, que visa a extração das salmouras da Argentina.

Esta extração inicial de lítio de fontes geotérmicas confirma o potencial técnico deste processo. Em última análise, poderia ser fundamental na tarefa de garantir as matérias-primas essenciais para a transição energética da Europa.

Disse a Eramet.

Por sua vez, a Électricité de Strasbourg salienta que o sucesso da exploração valida a sua visão para em relação ao desenvolvimento responsável das energias renováveis.

