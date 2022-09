Stellantis vai produzir a própria energia, para combater os custos elevados

Os custos da energia atuais, bem como as previsões, têm deixado os mais atentos preocupados e alertas. Por não afetar apenas as economias das famílias, mexendo também com o fluxo normal das empresas, a Stellantis pretende começar a produzir a sua própria eletricidade.

O grupo quer alargar a iniciativa a todas as fábricas europeias.

A invasão da Ucrânia desencadeou uma crise da qual ainda só estamos a conhecer o início. Especificamente, um problema energético que a União Europeia tem tentado resolver, com a definição de novas medidas que preveem a mitigação da dependência face à Rússia. Afinal, a Europa é altamente dependente do país no que à energia diz respeito.

Interpretando este cenário como uma oportunidade para mudar o paradigma, as energias renováveis e o consumo consciente de energia são assuntos e instrumentos importantes para garantir um futuro melhor. Por isso, o CEO do grupo Stellantis decidiu que o grupo vai começar a produzir a sua própria energia.

A notícia chegou há uns dias e deu a conhecer a intenção de tornar a fábrica de Saragoça autossuficiente. Agora, Carlos Tavares revelou que a iniciativa deverá ser alargada a todas as fábricas europeias do grupo.

A par do plano agressivo de poupança de energia, que visa a redução do custo das suas instalações, a Stellantis irá investir na instalação pi expansão de infraestrutura para recolha de energia eólica e solar, nas fábricas europeias. Isto, porque o aumento dos preços do gás não poupou o grupo.

Esta iniciativa vai dar origem a instalações muito mais sustentáveis e com menos impacto ambiental, mais autónomas, em termos energéticos, e vai promover a diminuição do custo operacional.

Leia também: