E Porque Hoje é Sexta

A Joana foi à mercearia com a mãe.

Quando lá chegaram, a mãe pediu à Joana que esperasse por ela cá fora e disse-lhe:

- Joana, enquanto que estiveres aqui à minha espera não faças o pino. Estás de vestido e se fizeres o pino as pessoas veem as tuas cuecas cor-de-rosa e riem-se de ti.

- Está bem, mãe.

Quando a mãe saiu da mercearia, a Joana virou-se para ela e disse:

- Ó mãe, eu fiz o pino, mas ninguém me viu as cuecas.

- Como é que não te viram as cuecas?

- É simples. Tirei-as primeiro!