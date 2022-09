Novos gadgets para a casa e para o seu bem-estar (em promoção)

Existem gadgets disponíveis no mercado que vêm realmente facilitar o seu dia-a-dia e melhorar o seu bem-estar. Sejam eles pequenos eletrodomésticos, veículos elétricos, equipamentos de som... entre tantas outras opções.

A Geekbuying tem a decorrer uma grande promoção SUPER SALE. Entre muitas oportunidades disponíveis, poderá alguns dos produtos que sugerimos.

Xiaomi ROIDMI EVE Plus

Para facilitar ainda mais a vida no processo de limpeza de casa, recomendamos sempre um bom aspirador robô e a este nem precisa de tirar o lixo. Com ligação à Alexa, capacidade de mapeamento e sensores anti-queda, este aspirador vem com uma base de carregamento que é também uma central de aspiração, que recolhe todo o lixo do robô.

Além da aspiração, conta também com um depósito de água e uma mopa, para uma limpeza mais profunda.

A bateria é de 5200 mAh que, segundo a marca, alcança uma limpeza numa área de 250 metros quadrados. O aspirador tem uma sucção máxima de 2700Pa e o depósito de lixo é de 300ml. A base de carregamento permite levar 3L de lixo.

Todo o controlo é feito via app, podendo ser criadas paredes virtuais, enviar o robô para uma área específica, entre muitas outras funcionalidades.

O robô aspirador Xiaomi ROIDMI EVE Plus está disponível por 302,12€, utilizando o código de desconto GKB22SS2. O envio é gratuito, feito a partir de armazém em Espanha, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Proscenic P11 Combo

O Proscenic P11 Combo é também um arpirador, mas vertical e inclui um sistema de limpeza com mopa. Tem uma potência de 450W e um poder de sucção até 25000Pa.

A sua bateria é de 2500 mAh o que representa uma autonomia máxima de 50 minutos, contudo, com modos que recorram a potências mais elevadas, esta pode ser de 15 a 30 minutos. A bateria demora cerca de 2 horas e meia a carregar, através de um carregador magnético.

O depósito do lixo tem uma capacidade de 550 ml. Além disso, tem um tanque de água removível, o que permite, além da aspiração, fazer limpeza profunda com água. A caixa trás inúmeros acessórios que dão ao aspirador uma grande versatilidade. Existe até uma escova para aspirar o pelo dos animais, mas essa é vendida separadamente.

O aspirador vertical Proscenic P11 Combo tem um preço de 115,81, com o cupão GKB22SS3. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart T7 Mini 15W

A coluna Tronsmart T7 mini além da resistência a água, tem um design bastante compacto, ideal para levar acoplado a uma mochila ou tá mesmo no cinto das calças.

A sua luz na parte superior pode ser ajustada ao gosto do utilizador ou mudar ao ritmo da música. Integra unidades de driver de frequência total de 15W integradas que, segundo a fabricante, irão proporcionar "equilíbrio tonal com agudos ricos em detalhes e graves penetrantes".

A T7 Mini está equipada com uma bateria de 2500mAh que pode fornecer até 18 horas autonomia e leva apenas 3 horas para carregar totalmente. A coluna suporta a mais recente versão de Bluetooth 5.3 e True Wireless Stereo.

A coluna bluetooth Tronsmart T7 Mini 15W está disponível por apena 19,99€, com o código NNNT7MSEP. O envio é gratuito e feito a partir de Espanha.

Tronsmart Apollo Q10

Os Tronsmart Apollo Q10 detacam-se pela sua autonomia e pelo facto de terem também cancelamento ativo de ruído. Testado e comprovado, os auscultadores têm uma bateria que pode durar cerca de 4 a 5 dias, tal como a marca refere.

O design proporciona uma utilização confortável durante horas, sendo ajustável à cabeça e tendo almofadas com espuma de memória.

Além do controlo via app, conta com vários controladores ao toque do lado direito, além do botão fisíco para ligar e desligar. O carregamento é feito via USB Tipo-C.

Têm uma frequência de resposta de 20Hz a 20kHz, impedância de 32ohm e sensibilidade de 100dB.

Os headphones Tronsmart Apollo Q10 estão disponíveis em promoção por apenas 26,99€, com o código NNNQ10APR.

Trotinete elétrica ZP088-L2

A trotinete elétrica ZP088-L2 é uma opção elétrica ideal para quem se desloca com distâncias relativamente curtas, como de casa para o trabalho, para a escola, para ir à mercearia ou comprar pão à padaria.

Este modelo apresenta-se com uma construção em liga de alumínio com resistência a água (IPX4), é preta e pesa 18 kg, sendo dobrável.

Tem um motor de 350W e uma bateria de 10A (36V) o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 30km/h e uma autonomia de 40km. Além disso, ainda pode subir inclinações de 17% só com a ajuda do motor.

Tem rodas de 10", apresenta um pequeno painel com informações como nível de bateria ou quilómetros percorridos e integra um sistema de luzes, garantindo maior segurança à noite no momento de mudar de sentido.

A trotinete elétrica ZP088-L2 de 350W pode ser adquirida por 261,84€, com o código de desconto NNNZEHTLB. A entrega é rápida e gratuita.

FlashFish E200 200W

A FlashFish E200 é uma pequena powerstation de 200W, portátil e que permite carregar até 7 dispositivos em simultâneo.

Pode ser carregada através de 3 métodos diferentes o que faz com que possa ser usada mesmo em condições mais adversas. Nomeadamente, através de uma qualquer tomada de casa, no isqueiro do carro e com recurso a paineis solares. Os tempos de carregamento variam entre as 2 e as 5 horas.

A estação de energia FlashFish E200 200W está disponível por 115,81€, utilizando o código GKB22SS3. Neste e em todos os outros produtos, o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

