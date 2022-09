Electronic Arts e Koei Tecmo formam parceria para jogo de caça

A Electronic Arts e a Koei Tecmo revelaram recentemente os seus planos para o desenvolvimento de um novo jogo dedicado a grandes caçadas.

Este novo titulo de caça, que apresenta algumas curiosidades, ainda não tem nome e chega sob a alçada do programa da Electronic Arts, o EA Originals. Venham saber um pouco mais.

A Electronic Arts e a Koei Tecmo anunciaram recentemente uma parceria entre ambas as marcas para o desenvolvimento de um jogo novo. Um novo IP se assim preferirem.

Ainda não se sabendo muito sobre o jogo, sabe-se que a sua temática aborda a caça e será desenvolvido pela equipa Omega Force (Dynasty Warriors, Samurai Warriors ou Toukiden).

Pelo muito pouco que já se sabe, a principal curiosidade deste jogo é o facto de se passar no Japão feudal, ou seja, no Japão antigo repleto de fantasia e misticismo. Uma altura em que os Samurais detinham o papel principal no controlo e gestão do país do Sol Nascente.

A única imagem disponibilizada para teaser do jogo mostra uma cena que quase nada revela em relação ao tema da caça.

A imagem mostra-nos lateralmente, algumas casas tradicionais japonesas da época, e ao centro, aquilo que parece um templo antigo, construído em sintonia com uma tremenda árvore de aspeto imponente.

Nem uma única alusão à temática da caça mas no entanto, já se podem ter em noção alguns pontos fundamentais. Ainda desconhecendo se e a época retratada pelo jogo já compreende a descoberta da pólvora e das primeiras armas de fogo, podemos assumir que as caçadas que iremos ver no jogo serão feitas com recurso ao arco e flecha (a pé ou a cavalo??).

Uma vez que a descrição do jogo indicar que decorre num "fantasy feudal Japan", podemos ainda suspeitar que poderão haver elementos mais fantasiosos envolvidos.

“É uma honra participarmos nesta parceria com a iniciativa EA Original e ter assim o apoio de uma equipa que tem um vasto historial no lançamento de jogos novos", referiu Yosuke Hayashi, Executive Vice Presidente da Koei Tecmo Games, referindo ainda que "A equipa EA abraçou completamente a nossa liberdade criativa e tornou-se num pilar fundamental com o seu apoio ao nível do desenvolvimento e distribuição do jogo. Só somando os recursos globais da EA com a nossa própria vontade e trabalho, é que se tornou possível fazer a apresentação deste jogo, que será um novo tipo de jogo de caça. Estamos desejosos que chegue o dia em que jogadores de todo o mundo possam experimentar este novo jogo".